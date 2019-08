La FIB ordena pelea entre Derevyanchenko-Golovkin

Boxeo

La Federación Internacional de Boxeo (FIB) dio a conocer este lunes de manera oficial la pelea obligatoria entre el ucraniano Sergiy Derevyanchenko y el kazako Gennady Golovkin por el título del peso mediano que está vacante.



Como se esperaba, el organismo envió una carta a ambos campamentos diciéndoles que comiencen las negociaciones de inmediato para un combate que establezca al nuevo campeón, después de que despojara del título al mexicano Sául 'Canelo' Álvarez, quien no pudo llegar a un acuerdo con Derevyanchenko, que era el aspirante obligatorio.



"El título de peso mediano de la FIB fue declarado vacante el 1 de agosto de 2019. Por lo tanto, la FIB está ordenando que se produzca una pelea entre los dos contendientes mejor clasificados para llenar esta vacante", escribió el presidente del campeonato de la FIB, Carlos Ortiz Jr., en una carta que envió a los representantes de ambos púgiles.



El promotor de Derevyanchenko, Lou DiBella, declaró que esperaban la carta de la FIB y trabajaban ya para conseguir cerrar el acuerdo que permita la celebración de la pelea.



"Sabíamos que llegaría la carta y ya hemos estado hablando, y estoy seguro de que en breve período de tiempo podremos cerrar un trato", comentó DiBella.



Los campamentos de Derevyanchenko y Golovkin tienen 30 días, o hasta el 4 de septiembre, para llegar a un acuerdo.



Luego tienen otros 15 días para presentar contratos firmados a la FIB para la pelea que está programada para el 5 de octubre, la fecha en que el medio exclusivo de trasmisión de las peleas de Golovkin, DAZN, lo tiene marcado como la segunda de las seis que firmó el excampeón para que fuese transmitidas.



Si los campamentos no pueden llegar a un acuerdo, la FIB ordenará una oferta monetaria, pero DiBella estaba convencido que antes habría un acuerdo por ambas partes.



La FIB también dictaminó que el ganador del título vacante debe hacer su defensa obligatoria contra el principal contendiente disponible dentro de los seis meses siguientes a que haya conseguido el título.



El promotor de Álvarez, Golden Boy, había estado trabajando en un acuerdo con DiBella para que Álvarez defendiera su título unificado contra Derevyanchenko a fines de octubre.



Pero después de que la oferta monetaria se retrasó y el período de negociación se extendió varias veces, Álvarez fue despojado del cinturón según los términos de un acuerdo que Golden Boy hizo con la FIB de que la pelea se finalizaría el pasado jueves por la tarde o el título se convertiría en vacante.



Álvarez, de 28 años, que tiene marca de 52-1-2, 35 KOs, afirmó que no estaba al tanto del acuerdo que Golden Boy hizo con la FIB, pero fue despojado de todos modos.



Derevyanchenko, de 33 años, con marca de 13-1, 10 KOs, quien sufrió su única derrota por decisión dividida ante el estadounidense Daniel Jacobs por el cinturón vacante de la FIB en octubre, superó a Jack Culcay en un combate de eliminación por el título, el pasado 13 de abril para obtener la posición obligatoria.



Golovkin, de 37 años y foja de 39-1-1, 35 KOs, que previamente había sido despojado del mismo título por la FIB, fue el siguiente contendiente en su clasificación.



El veterano púgil kazako, que reside en Santa Mónica (California), había esperado una tercera pelea con Álvarez este otoño, pero el campeón mexicano se negó a pelear a pesar de la presión de DAZN, que también lo tiene bajo contrato. EFE