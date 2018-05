Wanheng contra Estrada, una pelea con cinturón y leyenda en juego

Boxeo

Martes 1| 11:03 am





EFE.

El panameño Leroy Estrada reta este martes al tailandés Wanheng Menayothin por el cinturón mundial del peso mínimo, versión Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una velada en la que, si vence, el púgil asiático lograría una histórica marca de 50-0.



Convertido en un héroe local, el luchador tailandés de 32 años contará con el apoyo del público en la ciudad de Nakhon Ratchasima (noreste de Tailandia), donde se celebra el combate.



Wanheng (49 victorias y 0 derrotas) llega a la cita con una hoja de ruta inmaculada tras defender por octava ocasión su corona el pasado mes de noviembre al vencer, por decisión unánime, al japonés Tatsuya Fukuhara.



Conocido dentro del circuito como "enano gigante", el boxeador asiático cuenta con el aliciente de superar en victorias al estadounidense Rocky Marciano e igualar el actual récord de invicto en los guantes del pugilista estadounidense Floyd Mayweather Jr (50-0).



Por su parte, el boxeador centroamericano (16 victorias y 2 derrotas), disputará como número 1 de la clasificación y retador obligatorio su primer combate por un título mundial, que además será su debut lejos de Panamá y ante un ambiente adverso.



En su última pelea, en mayo de 2017, Estrada venció por decisión unánime al mexicano Saúl Juárez.



Juárez, quien también fue derrotado por el tailandés en agosto de 2016, es el único púgil que se ha enfrentado previamente a los dos combatientes.



En la presentación de la retransmisión de la pelea por un canal de la televisión tailandesa, Wanheng aseguró sentirse "preparado" para retener la faja de campeón e incluso especuló con la posibilidad de defender su corona -si vence- fuera de Tailandia.



El local definió al panameño como un boxeador "rápido" y dijo que ha entrenado durante meses la técnica para desarmar el ataque de Estrada.



"Llevo mucho tiempo practicando y ahora estoy listo para subir al cuadrilátero. No tengo ninguna preocupación, he visualizado vídeos de mi rival para apreciar sus fortalezas y saber cómo superarlas, aunque todo depende del desarrollo del combate", dijo el tailandés ante los medios, recoge el diario "Siam Sport".



"Yo nunca he pensado en el récord. Mi único trabajo es subir al cuadrilátero y pelear", sentenció el luchador.



Aunque puedan llegar a compartir marca, lo que a buen seguro diferenciará al prácticamente desconocido Wanheng y al millonario Mayweather es la bolsa y audiencia mundial que mueven sus combates.



El boxeador estadounidense -ya retirado- comenzó su carrera de 50 victorias, 27 de ellas por nocaut, con un KO técnico en el segundo asalto ante el mexicano Roberto Apodaca el 11 de octubre de 1996 en Las Vegas (Estados Unidos).



No sería hasta el decimoctavo combate, el mantenido con el estadounidense Genaro Hernández el 3 de octubre de 1998 en Las Vegas Hilton, cuando Mayweather ganó su primer título mundial, el superpluma del CMB, además de convertirse en campeón lineal de la categoría.



La única vez que Mayweather tocó la lona en su carrera sucedió el 26 de mayo de 2001 contra el púgil salvadoreño Carlos "El famoso" Hernández. El escenario, el Van Andel Arena, en Grand Rapids, Michigan, cuando tras un intercambio de golpes el estadounidense tocó el suelo con el guante.



El árbitro, Dale Grable, abrió la cuenta y contó hasta ocho. La pelea concluyó con una victoria por decisión unánime de Mayweather, que retuvo el cinturón de superpluma.



Mayweather cerró su cuenta de victorias al ganar en el décimo asalto por nocaut técnico al irlandés Conor McGregor, quien debutaba como boxeador, en un velada en Las Vegas el 26 de agosto de 2017.



Ese día el púgil norteamericano colgó los guantes por última vez, aunque en anteriores retiradas volvió al cuadrilátero tras un periodo de descanso y con un millonario cheque garantizado.



Por su parte, el boxeador tailandés debutó en enero de 2007 ante el filipino Roel Gade con una victoria por decisión unánime y hubo que esperar hasta noviembre de 2014 para que lograra su primera faja mundial del peso mínimo al vencer al mexicano Oswaldo Novoa, título que ha retenido en ocho combates.