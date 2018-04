Boricua "Manny" Rodríguez parte a Londres para pelea título ante Butler

Boxeo

Lunes 30| 1:58 pm





El puertorriqueño Emmanuel 'Manny' Rodríguez (17-0, 12 ko) partió hoy hacia Londres para su combate por el título vacante peso gallo de las 118 libras (54 kilos) de la Federación Internacional de Boxeo ante el excampeón mundial británico Paul Butler (26-1, 14 ko).



"Vamos en busca de otro sueño en el cual estamos en nuestras mejores condiciones física y mentalmente. Haremos nuestro trabajo para traer esa victoria y título a Puerto Rico. Gracias a todos por el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo y a todos los que me han tenido en sus oraciones", dijo Rodríguez en un comunicado de prensa antes de partir.



El duelo entre Rodríguez, primer puertorriqueño en ganar medalla de oro en unas Olimpiadas Juveniles (Singapur 2010), y Butler, se celebrará en el O2 Arena (Millenium Dome) Greenwich en Londres, Inglaterra.



"Muchas situaciones han hecho que mi oportunidad de título mundial tardara un poco, pero mi equipo me ha ayudado a mantenerme enfocado en todo este proceso. No tenemos espacio para pensar en el pasado, ni en oponentes que no han querido pelear conmigo por las razones que sean. Este próximo sábado, demostraré que mi nivel es de calibre mundial", señaló Rodríguez.



Rodríguez, de 25 años, también ha logrado grandes triunfos al ganar la medalla de oro en el Torneo Internacional José 'Cheo' Aponte 2009, la medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil en Azerbaiyán 2010 y Campeón Nacional en 2011.



"En mi esquina estarán los entrenadores Victor 'Cano' Ortiz y Freddy Trinidad. La escuela del boxeo de Puerto Rico se hará sentir en Londres", enfatizó el púgil boricua. EFE