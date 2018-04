Confirman la suspensión de seis meses para Saúl "Canelo" Álvarez

Boxeo

Miércoles 18





Álvarez, que estaba bajo la suspensión temporal, ya había decidido retirarse de la pelea de revancha que tenía previsto disputar el próximo 5 de mayo contra el kazako Gennady Golovkin.



Los cinco miembros de la Comisión en la reunión mensual que mantuvieron hoy decidieron de forma unánime, en la audiencia dedicada al caso de Álvarez, imponer la menor suspensión posible por las acciones de dopaje que pueden ser establecidas.



Durante la audiencia, los miembros determinaron que Álvarez no consumió la substancia prohibida de manera intencional, de acuerdo el informe que fue entregado por el investigador del caso.



El contenido del informe se ajusta a la declaración hecha por el excampeón del mundo mexicano y Golden Boy Promotions, la empresa promotora que lleva sus peleas.



La Comisión estuvo integrada por el presidente, Anthony Marnell, Staci Alonso, Sandra Morgan, Robert McBeath y Christopher Ault, quienes votaron a favor de la sanción de seis meses ya que, de acuerdo con el reglamento, un atleta es culpable sin importar si consumió una sustancia prohibida de manera intencional, o no intencional.



Como se esperaba Álvarez no estuvo presente en la audiencia y fue representado por el abogado Ricardo Cestero vía telefónica.



Si estuvo presente en la audiencia, pero no hizo declaraciones de inmediato, fue el promotor Tom Loeffler, quien maneja la carrera de Golovkin.



Precisamente, hoy se conoció que Golovkin combatirá el 5 de mayo contra el púgil armenio estadounidense Vanes Martirosyan, de acuerdo a la información ofrecida por el campeón del mundo invicto a través de Twitter.



La pelea tendrá como escenario el StubHub Center de Carson, California, donde (37-0-1, 33 Ko's) tampoco perderá el título del peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que no sancionará el combate contra Martirosyan (36-3-1, 21 nocáuts), pero se lo quitará después de haberle amenazado con hacerlo sino se enfrentaba contra el retador obligatorio el ucraniano Sergiy Derevyanchenko.



Durante la audiencia, el estado de Nevada fue representado por la fiscal general auxiliar Caroline Bateman y presentó el caso a los comisionados señalando que Álvarez y el estado habían llegado a un acuerdo antes de la reunión mensual del organismo.



Bateman alabó la actitud de Álvarez y su equipo como "muy profesional" durante la investigación hecha por el director ejecutivo de la Comisión, Bob Bennet.



"Álvarez cooperó con la investigación del director en los análisis de orina positivos y proveyó información relacionada a su dieta en los días previo a la recolección de los especímenes de orina para los análisis de orina, incluyendo su declaración que consumió carne durante ese tiempo", se destaca en el acuerdo.



También se señala que Álvarez admitió que la presencia de clembuterol en sus muestras de orina constituye una violación de los reglamentos antidopaje de la Comisión, sin importar que haya ingerido intencionalmente o no las substancias prohibidas.



Álvarez negó siempre que hubiese utilizado de manera intencionalmente el clembuterol para mejorar su rendimiento físico.



Por su parte, la promotora Golden Boy Promotions expresó a través de un comunicado su posición sobre el positivo de Álvarez, a la vez que se mostraron satisfechos por el acuerdo logrado con Nevada, además de reiterar que habían aportado a la Comisión toda la evidencia posible para mostrar la inocencia del púgil mexicano.



También aceptan la no admisión por parte de la Comisión de la atenuante de haber ingerido las substancias prohibidas a través de la carne contaminada, como hacen otras agencias antidopaje.



Golden Boy Promotions también anunció que Álvarez volverá a boxear en el mes de septiembre, durante el fin de semana de las fechas patrias de México, en lo que ya califica como el evento más grande del año para el deporte del boxeo. EFE