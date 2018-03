Yonfrez Parejo va por el título gallo AMB ante Ryan Burnett

AVN

El boxeador venezolano Yonfrez Parejo buscará este sábado el supercampeonato gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando enfrente al irlandés Ryan Burnett, quien hará la primera defensa de su título en el Principality de Cardiff, en Reino Unido.



Parejo, de 31 años de edad, consquitó la faja interina gallo de la AMB en 2014 y un año después la perdió ante el kasajo Zhanat Zhakiyanov, quien el pasado año sucumbió por decisión dividida ante Burnnet.



El criollo posee record de 21 triunfos (10 KO), dos derrotas y un empate; mientras que el irlandés se mantiene invicto en 18 combates con nueve victorias por la vía rápida, reseñó la AMB en su portal web.



"Me siento bien. La preparación ha sido la mejor de mi carrera y Dios mediante nos estaremos coronando campeón del mundo", expresó el criollo, citado en el texto.



Parejo señaló que en su preparación estudió los videos de su contricante, por lo que ya tiene la estrategia que empleará en la velada boxistica, en la que el también inglés Anthony Joshua, campeón mundial pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), se enfrentará al neozelandés Joseph Parker, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



El púgil anzoatiguense buscará llevarse el cetro para unirse a Jorge "El Niño de Oro" Linares, José "Bolivita" Uzcátegui, Carlos "Triple C" Cañizales y Mayerlin "La Monita" Rivas como actuales campeones mundiales.

