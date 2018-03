Joshua y Parker predicen victoria

Boxeo

Martes 27| 7:58 pm





Anthony Joshua pronostica una pronta conclusión de la pelea. Joseph Parker aún está decidiendo cómo la acabará.

Para una pelea titular de pesos pesados mayormente libre de fanfarronadas, predecir el resultado del combate del sábado en Cardiff fue lo más cerca que Joshua y Parker se acercaron el martes a ello en su primera conferencia de prensa conjunta.

Parker, el neozelandés que tiene la corona de la OMB, dijo, naturalmente. “Voy a vencerlo, no he decidido aún cómo. No sé si es nocaut, por puntos o decisión. Veremos cómo me siento la noche de la pelea”.

Joshua, titular de la AMB y la FIB y que pelea en su país, lo puso de esta manera: “Digamos que tengo 20 libras en el bolsillo y estoy mirando a Joseph Parker. Pienso que Anthony Joshua puede noquear a Joseph Parker sin dudas”.

Joshua añadió que se ha entrenado para durar los 12 asaltos si es necesario, aunque nunca ha tenido que hacerlo en una carrera profesional de 20 peleas sin fracasos.

Joshua ha reiterado que su objetivo a largo plazo es la unificación de las cuatro coronas. Y aunque dijo que estaba “1.000%” concentrado en Parker, dio la impresión de que su oponente del sábado es el aperitivo para la cena que sería la pelea con Deontay Wilder (40-0, 39 KOs), el estadounidense que posee el otro cetro grande, el del CMB.

"Cada pelea tendrá una razón a la larga”, dijo. “Parker es un campeón, él lo ha hecho bien, es alguien que añadirá algo a mi travesía”. Parker (24-0, 18 KO) sonrió durante los sutiles desdeños de Joshua.

A una pregunta de qué le preocupaba más de Parker, Joshue respondió como si no hubiese visto video del neozelandés: “Él es rápido y asimila los golpes. Eso es lo que he escuchado”.

Parker recibirá apenas una tercera parte de la bolsa, un estimado de 7 millones de libras (9,9 millones de dólares), pero su respaldo ha crecido considerablemente desde que llegó a Gran Bretaña hace más de una semana. "Siento que es mi hora”, dijo Parker. “Soy joven, soy fuerte, soy rápido, y estoy determinado a ganar”. /AP