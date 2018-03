Luisa Benítez: "Hasta el último momento tuvimos fe, pero la boletería nunca llegó"

Boxeo

Miércoles 14| 8:04 pm





Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Luisa Benítez, presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo, aclaró todo lo relacionado a la ausencia de los atletas en el pesaje realizado en la ciudad de Tijuana, la cual dejó sin participación a los boxeadores criollos en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe a realizarse en Barranquilla, Colombia.

Benítez, precisó que desde la federación realizaron todos los trámites necesarios para garantizar la participación de los atletas en el pesaje. “Se envió el documento el 16 de febrero. Hicimos las solicitudes, hicimos todo”, explicó sobre la documentación enviada al Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte.

Asimismo, intentó reunirse personalmente con el Director Técnico Metodológico de Alto Rendimiento, Luis Salas, sin embargo, dicha reunión nunca se pudo efectuar. “Antes de irme a Barranquilla, solicité una entrevista con (Luis) Salas, me dijeron que no me podía atender al día siguiente, luego me llamaron que no me podía atender”, aseguró.

Siguiendo con los planes previstos, Benítez, se dirigió a la ciudad de Tijuana para “cumplir todos los compromisos y deberes de la federación de ratificar la inscripción y por otros compromisos que como miembro AIBA tengo a nivel internacional”, afirmó.

“Me comuniqué con Salas el día 9 (marzo) preocupada porque aún no sabía nada de la salida a Tijuana, su respuesta fue estamos agotando las opciones”, explicó sobre el seguimiento que estaba haciendo a la entrega de los boletos a los atletas.

“Mantuvimos la esperanza de que el equipo iba a llegar. Hasta el último momento tuvimos fe, lamentablemente la boletería nunca llegó”, lamentó la dirigente.

“Nos enteramos que estaban tramitando en los últimos momentos un vuelo chárter, pero no consiguieron los permisos”, continuó.

En cuanto a las causas que derivaron en la falta de los boletos aéreos, indicó que desconoce qué fue lo que sucedió. “Esto lo puede explicar mejor él (Salas)”, expresó.

Una vez confirmada la ausencia de la delegación boxística al pesaje, la presidenta tuvo que dar explicaciones a la organización. “Eso causó una pena muy grande para la organización y sobre todo para los atletas que son los más afectados en todo esto. Tuvimos que dar la cara y pedir disculpas”, recordó.

Al ser preguntada si desde la federación se intentó conseguir el financiamiento de los boletos a través de un ente distinto al gubernamental, indicó que no se consideró esa posibilidad. “El ente rector (Ministerio) nos decía que sí, que iban a resolver, no podíamos pasar por encima de ellos”, manifestó.

La Confederación Mexicana de Boxeo, había realizado un invitación a varias delegaciones, entre ellas la venezolana, para que formaran parte de una concentración de atletas en Ciudad de México, previa a los juegos, en la que estaba garantizada la alimentación, uso de instalaciones para el entrenamiento y el traslado a Tijuana, sin embargo, la presencia de los criollos en el evento quedó descartada luego del forfeit.

A pesar del defalut de los atletas venezolanos, desde Fevebox se están realizando gestiones para agotar todas las vías posibles que permitan la participación de la delegación en los juegos de la región. “Estamos realizando una exposición de motivos con la posibilidad de participar en esas categorías, vamos a agotar todas las opciones, pero no queremos crear falsas expectativas”, explicó.

En caso de que no se logré la participación de la delegación de boxeo a estos juegos, desde el organismo federativo se están abriendo nuevas posibilidades para que los atletas se mantengan activos en la disciplina. “Tenemos una camada de atletas que estamos preparando con miras al nuevo ciclo olímpico. Edixon Mayora, Luis Cabrera, Reiker Guevara, Juan Díaz, entre otros. Es un trabajo organizado y sistemático que hemos venido haciendo”, dijo.

Esta ausencia, genera dudas en cuanto a la participación de los boxeadores en próximos torneos internacionales, sin embargo, dijo que ya están trabajando para evitar este tipo de situaciones. “Tenemos una reunión pendiente con el Ministro (Salas). La federación está haciendo la solicitud de visas para Colorado”, afirmó sobre la participación de la delegación criolla en el Campeonato Continental Juvenil de la Confederación Americana de Boxeo que se realizará en Colorado Springs en el mes de mayo.

“Estamos en conversaciones con la Federación Ecuatoriana de Boxeo para realizar una base de preparación en la altura”, continuó sobre los próximos módulos de preparación de los atletas.

“Estamos haciendo un convenio con personas que si están interesadas en invertir en el boxeo y ya tenemos un convenio”, añadió.

Además, la junta directiva presidida por Benítez, tiene elaborado un proyecto que será detallado en la próxima asamblea general con todo el gremio federado. La fecha y lugar aún no están determinados.

Hizo un llamado a todos aquellos actores que quieran colaborar al crecimiento del boxeo en el país. “Todo el que quiera trabajar por el boxeo bienvenido sea”, invitó.

En cuanto a la participación del gobierno nacional en el fortalecimiento de la disciplina, resaltó la labor del presidente Nicolás Maduro. “Nosotros siempre hemos sentido el apoyo del presidente de la república”, concluyó.