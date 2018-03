Otra derrota por ausencia para la "generación de oro" de Venezuela

Boxeo

EFE

El pasado sábado, los 15 integrantes de la delegación venezolana de boxeo que tomaría parte del clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 se quedaron esperando un vuelo que los trasladara a Tijuana, México, donde buscarían sus cupos a la cita colombiana.



Entre ellos estaban la joven promesa Yoel Finol, ganador de una presea de bronce en las Olimpíadas Río 2016, y el experimentado Gabriel Maestre, considerado una carta de triunfo en estas lides.



Pero ellos y sus compañeros jamás salieron de Venezuela por la incapacidad de los responsables deportivos para adquirir los billetes de avión de los deportistas o fletar un vuelo chárter, un mal que ahora afecta más que las lesiones a los venezolanos.



Con este hecho se firmó otra derrota por ausencia para la llamada "generación de oro" venezolana, como insistía en denominarle el fallecido expresidente del país Hugo Chávez a la nueva camada de atletas de la nación sudamericana, pese a que los recientes logros conseguidos son más bien modestos.



Este nuevo forfeit es el primero del año y el decimoctavo desde 2017 para algún equipo venezolano, según recordó esta semana la prensa deportiva del país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.



"¿Quién asume la responsabilidad de la ausencia del boxeo en el Clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Esto es una catástrofe para el boxeo venezolano", reaccionó Maestre en Twitter.



El boxeo y las demás especialidades de combate son deportes "estratégicos" para Venezuela, dijo en noviembre pasado a Efe el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez.



Con todo, pese a considerarse una "potencia" en la disciplina, misma que le otorgó al país su primera medalla olímpica de oro, los venezolanos se ausentaron al no poder efectuar la conexión aérea.



Por esta misma causa faltaron a sus citas hace unos meses los equipos de voleibol femenino y masculino, el equipo que asistiría al Mundial de Softbol y el equipo de esgrima que afrontaba la prueba panamericana.



El martes, la presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo (FEVEBOX), Luisa Benítez, lamentó la oportunidad perdida para un deporte "tradicional" en el país y se disculpó con los organizadores mexicanos y colombianos "por los inconvenientes generados".



FEVEBOX "hizo todo lo correspondiente para que el equipo asistiera, hicimos todos los procedimientos pertinentes. El ente del deporte puede aclarar el por qué los muchachos no llegaron. Nosotros como federación hicimos todo lo posible", añadió en una entrevista televisada.



Con esta ausencia, además, se ve rota una cadena 18 participaciones consecutivas del boxeo venezolano en la cita centroamericana, donde se erige como la segunda delegación con la mayor cantidad de medallas en la historia, con 101, solo por detrás de la dominadora Cuba, que suma 139.



Benítez señaló el martes que aún no pierde la esperanza de que el boxeo venezolano asista a los juegos de Barranquilla, y que aguarda por "una consideración para poder optar por alguna posibilidad de participar en los Juegos Centroamericanos".



"Haremos todo lo posible", insistió.



Antes, la presidenta de FEVEBOX había señalado al ministro para el deporte de Venezuela, Pedro Infante, de ser el responsable de la inasistencia del equipo.



Infante no emitió comentarios de forma inmediata y en su cuenta de Twitter, un canal que suele usar para expresar sus opiniones, combinó mensajes sobre el deporte venezolano y otros acerca de sus labores proselitistas a favor del presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección en los comicios del 20 de mayo próximo.



Desde Colombia llegó el fin de semana una muestra de apoyo con FEVEBOX, aunque a Maestre, Finol y compañía les sepa a poco este lamento.



"Un grande de América no estará participando en los juegos más importantes de nuestra región", indicó la Federación Colombiana de Boxeo, también en Twitter. EFE