Muere boxeador que estaba en coma tras desplomarse en pleno combate

El boxeador dominicano del peso pluma Geysi Lorenzo murió hoy en un hospital de la provincia Santo Domingo tras permanecer en coma desde el sábado pasado cuando cayó en la lona durante un combate en la ciudad de La Romana contra Jeffry 'la Bujía' Castillo.



Lorenzo, de 34 años, falleció en el hospital Darío Contreras y será sepultado este viernes en su natal San Cristóbal, según informaron a Efe familiares.



Lorenzo había ganado 15 combates y pedido 35 al momento del choque del sábado. Cuatro días antes había peleado en la capital dominicana.



Al parecer no era la primera vez que el boxeador fallecido disputaba combates con tan corto intervalo de recuperación. En diciembre pasado peleó el 19 de diciembre en La Romana y tres días lo hizo en Dajabón (noroeste), provincia fronteriza con Haití.



En 2015 la Organización Mundial de Boxeo (OMB) advirtió que podría expulsar a República Dominicana de sus filas al considerar que ese país se habría convertido en una "fábrica de falsos récords", no solo de boxeadores dominicanos, sino también de extranjeros.



En esa oportunidad, el presidente de la OMB, Francisco Valcárcel, afirmó que en el país persistía la situación irregular de que un boxeador peleara hasta dos veces en una misma semana, además de casos de rivales extranjeros que los ponen a combatir hasta cuatro veces con un mismo rival, solo con el propósito de hacer récords.



Hasta el momento las autoridades de la Comisión Nacional de Boxeo local no han ofrecido información sobre el deceso de Lorenzo, quien fue miembro de la selección nacional superior de boxeo.

EFE