Sparring de McGregor a Mayweather: "Si te golpea, lo sentirás"

Momentos de tensión se viven cada vez que saltan a la palestra los nombres de Conor McGregor y Floyd Mayweather Jr.

Esta vez, el sparring del Campeón Mundial de UFC, el boxeador profesional norteamericano Paulie Malignaggi, ha dado unas declaraciones que “Money” deberá tener en cuenta para su difícil duelo frente al irlandés.

El peleador reconoció que “The Notorius Man” no es cualquier tipo de pugilista, y que le costará al estadounidense mantener su racha de 40-0, "Yo diría que es un golpeador por encima de la media. No es un golpeador débil, si te golpea lo sentirás", declaró.

Hace pocos días se dio a conocer que el deportista europeo en conjunto con Universal Pictures, llevarán su vida a "la gran pantalla" tras la denominada "Pelea del Año".

Mayweather Jr y McGregor se verán las caras el próximo sábado 26 de agosto en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Nevada.