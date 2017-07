Myke Tyson cree que McGregor "será asesinado" por Mayweather

Boxeo

Lunes 24| 1:19 pm







Me molesté porque pensé que iban a usar las reglas de MMA"

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

Siguen llegando dudas de las oportunidades que tendrá Connor McGregor en su pelea contra Floyd Maywther Jr. y en esta oportunidad vienen de una leyenda del cuadrilátero como Myke Tyson.

En una entrevista para Pardon My Take, Tyson aseguró que McGregor no tendrá ninguna oportunidad contra “Money” e incluso utilizó la frase “será asesinado” para explicar su pronóstico en este momento.

“McGregor será asesinado boxeando”, comenzó la explicación de Tyson. “Me molesté porque pensé que iban a usar las reglas de MMA porque de eso se trata: ´ ¿Puede un boxeador vencer a alguien de MMA (Artes marciales mixtas)´? McGregor se pone en una posición donde va a ser noqueado porque este tipo (Mayweather) ha estado haciendo esto toda su vida, desde que era un bebé”.

El otrora campeón de pesos pesados piensa que la duración de los asaltos en boxeo—distintos a MMA— y las limitaciones que tendrá McGregor terminará inclinando la contienda a favor del estadounidense. “No puede patear no agarrar, así que no aguantará mucho”.

Siguen originándose declaraciones polémicas y reprobatorias para una pelea que se realizará el próximo 26 de agosto.