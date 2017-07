Joe Smith Jr. será operado esta semana de fractura de mandíbula

Boxeo

El boxeado estadounidense, Joe Smith Jr. será operado esta semana en Nueva York de la mandíbula, después de que el pasado sábado se la fracturase la mandíbula en el segundo asalto cuando se enfrentaba al cubano Sullivan Barrera.

Smith, después de derribar a Barrera en el primer asalto, sufrió la lesión en el segundo y pese a ser dominado por el cubano y tener que boxear con un fuerte dolor, no quiso abandonar en un gran gesto de valentía. “En algún momento durante la segunda ronda me lastimé y tuve mucho dolor, pero no quise dejarlo, me negué a dejarlo”.

“A medida que la lucha continuaba, se puso mucho más difícil para mí, ya que el dolor era cada vez más y más. Estuve cerca de abandonar”.

“Después de la pelea fui al hospital por segunda vez en mi carrera, resulta que tuve mi mandíbula fracturada justo como esperaba, así que peleé alrededor de nueve rondas con esto. Así que estoy muy orgulloso”.

La derrota de Smith frente a Barrera, ha frenado su progresión de llegar a lo más alto tras noquear a Bernard Hopkins y a Andrzej Fonfara.

Voy a tomar algún tiempo para sanar y a recobrar mi carrera. ” declaró Smith.

Con inforamción de Soloboxeo.com