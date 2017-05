Julio César Chávez confía en victoria de su hijo frente al 'Canelo' Álvarez

Boxeo

Miércoles 3| 7:02 pm





El excampeón mundial mexicano Julio César Chávez, quien ha vigilado de cerca la preparación de su hijo del mismo nombre, anticipó hoy que la pelea de este sábado ante Saúl 'Canelo' Álvarez será difícil pero no imposible de ganar para su heredero.



"Estoy satisfecho con la preparación de Julio, sabemos que es una pelea difícil y dura pero no imposible de ganar porque arriba del cuadrilátero se gana y se pierde, pero cuando se lleva una mentalidad triunfadora las cosas pueden suceder de manera positiva", dijo Chávez en conferencia de prensa hoy en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).



Chávez Jr. y Álvarez se enfrentarán en la Arena T-Mobile de esta ciudad, en un combate pactado para las 164,5 libras en el que no está en juego ningún título mundial.



Sin embargo, será uno de los eventos principales de los festejos del 5 de mayo, una fecha tradicional de México y que celebran más los nacidos en este país que residen en territorio estadounidense.



El ganador será declarado como el mejor boxeador de México y obtendrá un cinturón hecho especialmente para la ocasión por un artista de ese país.



Del combate también habló Chávez Jr, quien remarcó las palabras de su padre. "Vengo a ganar, no solamente a pelear y no hay más que decir, estoy listo para ofrecer una gran pelea y para vencer".



El experimentado manejador Ignacio 'Nacho' Beristáin, quien ha tenido a más de 25 campeones mundiales, explicó que cumplieron ocho semanas de entrenamiento en un campamento en los 3.400 metros de altitud en el Estado de México.



"La preparación nos dio la ilusión de aspirar a la victoria contra un peleador de gran calidad como lo es 'Canelo'", que todo el mundo quisiera pelear con él y ganarle y nosotros no somos la excepción", dijo Beristáin.



'Canelo' señaló que ya hizo su trabajo y espera que el público disfrute de una gran pelea. "De mi parte pondré todo para que el combate quede en la historia del boxeo mexicano, estoy listo".



El promotor de la pelea, el excampeón mundial Oscar de la Hoya, calificó el enfrentamiento como "una guerra civil" y advirtió que el ganador "será declarado como el mejor boxeador de México".



Mientras Chávez Jr. acumula en su palmarés 50 victorias (32 por nocaut), 2 derrotas y un empate, 'Canelo' Álvarez ostenta una marca de 48 triunfos (34 antes del límite), una derrota y un empate.

EFE