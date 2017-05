"Canelo" no aceptará cinturón con arte huichol del CMB si gana a Chávez Jr.

Boxeo

En el duelo, que se concretó en un peso pactado, no habrá un cinturón en disputa como regularmente sucede en este tipo de combates.



"El CMB no iba (a participar en la pelea) desde un inicio, aún así el presidente (Mauricio Sulaimán), empezó a hacer el cinturón huichol y la campaña", dijo el boxeador en una entrevista con la cadena ESPN.



"Hay muchos intereses detrás de ese cinturón. De hecho tiene un nombre, un patrocinio, que le paga la gira que está haciendo", añadió Álvarez.



El púgil comentó que Sulaimán lo quiere hacer quedar mal ante los aficionados diciendo que no quiere aceptar la pieza de arte huichol y hecha por mexicanos además presumió que tiene amigos huicholes.



"Sabía que iba a irse por ese lado y dejarme quedar mal con la gente", dijo "Canelo" y explicó que parte de la indumentaria que portará el sábado será con motivos huicholes.



Tras conocer la negativa de "Canelo", que este martes se hizo pública, Sulaimán anticipó que si gana Chávez le entregará el cinturón en México y si es que se impone Álvarez, el cinturón se quedará en las oficinas del CMB que tiene sede en esta capital.



La elaboración de la pieza corrió a cargo del artista Luis de la Cruz López, quien dedicó unas 300 horas de trabajo para poner unas 40.000 chaquiras mediante la técnica de pintado, pegado de los cristales uno por uno y tejido, previo boceto en papel milimétrico.



El cinto es un premio especial a los boxeadores que ganen las peleas que se celebrarán el 5 de mayo y el 16 de septiembre, dos fechas importantes en la historia de México, y en las que regularmente se programan combates en Las Vegas.



Álvarez tiene marca de 48 triunfos, 34 antes del límite, una derrota y un empate; y Chávez acumula 50 victorias, 32 por la vía rápida, dos derrotas y un empate. EFE