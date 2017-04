Falleció ex boxeador cubano Espinosa Capó

Boxeo

Jueves 13| 1:02 pm





EFE

El exboxeador de peso medio cubano Ángel Espinosa Capó, que fue campeón mundial en 1986, murió en Florida a los 50 años, informaron hoy medios locales.



El ex púgil, que llegó en 2010 a Miami desde México, fue hallado muerto por causas aún no determinadas en el gimnasio donde preparaba a jóvenes boxeadores en Hialeah, ciudad aledaña a Miami, señaló hoy la página web Martí Noticias.



El diario El Nuevo Herald indicó que Espinosa Capó padecía desde hace meses una fuerte migraña, presión arterial alta y un grado de ceguera que requería operación, además de un fuerte cuadro de asma.



Fue un boxeador atípico, "un derecho que se viró a la zurda", la mano a la que tanto le temieron sus rivales en la década de los años 80, agregó Martí Noticias.



En 1983 en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo celebrado en Santo Domingo se impuso por knockout al estadounidense Mildrik Taylor y se alzó con el título en la división de los 63,5 kilogramos.



Tres años después, en Reno (EE.UU.), venció al alemán Enrico Richter y se proclamó Campeón Mundial en la división de los 71 kilogramos.



Espinosa se fue del boxeo activo sin acariciar la gloria de un oro olímpico.



Al no participar Cuba en los Juegos de Los Ángeles 1984 y de Seúl 1988, justamente cuando se hallaba en el apogeo de sus grandes facultades, vio esfumarse la posibilidad real de coronarse a ese nivel.