"Canelo" Álvarez: "La pelea con Chávez Jr va por encima de cualquier título"

Miércoles 12| 3:52 pm





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

El combate del próximo 6 de mayo entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr tendrá mucho pique personales, tal y como lo afirmó el propio “Canelo” resaltando que “esta pelea no es por el título, esta pelea va por encima de cualquier título”.

“Interesa más el orgullo que cualquier otra cosa” señaló el mexicano de 26 años de edad, que a su vez dijo que la enemistad entre ambos viene desde hace 10 años.

Álvarez indicó que Chávez Jr “es una persona que habla mucho, que no sostiene lo que dice y no es coherente. Yo no soy un niño ya”.

“Creo que esta pelea podría ser como la de Barrera y Morales” expresó el “Canelo”.