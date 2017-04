"Churritos" Hernández vaticina una brillante defensa ante Higa

El flamante campeón mundial Juan “Churritos” Hernández se declara en pie de guerra para lo que será su estreno como campeón del mundo este 20 de mayo en la capital del Imperio del Sol Naciente cuando enfrente al invicto japonés Daigo Higa en lo que será un vibrante combate.

Hernández Navarrete, quien sorprendió al mundo entero al noquear al invicto ponchador tailandés Nawaphon Kaikanha en su propio feudo, en un explosivo combate donde el mexicano finiquitó la pelea en tres episodios para conquistar su primer campeonato absoluto convirtiéndose en el segundo monarca mexicano 7 días después de que Rey Vargas conquistara el cinto supergallo verde y oro en Inglaterra.

El “Churritos” aseguró que pese a que le hubiera encantado estrenarse como monarca frente a su público, sabe que ahora como campeón debe enfrentar a quien se le ponga enfrente; “Tengo otra gran oportunidad de demostrar de lo que soy capaz, nuevamente vamos al extranjero a una pelea muy complicada pero creo que mi experiencia y mi buen boxeo me ayudarán a regresar como campeón y cumplir el sueño de defender mi título en México”, señaló.

“Ya lo hice en Tailandia y no veo por qué no pueda hacerlo en Japón; los mexicanos hemos dejado de lado los pretextos y hemos comenzado a triunfar en el extranjero, estoy listo para enfrentar a cualquiera así este invicto y haya ganado todas sus peleas por nocaut, el campeón seguiré siendo yo”, aseguró el discípulo del ex campeón mundial Isaac “Tortas” Bustos.

Con información de Prensa Promociones del Pueblo