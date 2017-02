Deontay Wilder peleará ante Gerald Washington

Boxeo

Martes 31| 7:34 pm





Deontay “Bronze Bomber” Wilder (37-0, 36 KOs) defenderá su título completo del WBC contra el invicto Gerald “Gallo Negro” Washington (18-0-1, 12 KOs). La pelea será el evento principal de una función presentada por PBC y será transmitida a través de FOX y FOX Deportes el Sábado, 25 de febrero, en la Arena Legacy, ubicada en Birmingham, Alabama.

El cambio del oponente se suscitó de pues de que Andrzej Wawrzyk, arrojara un resultado positivo en sus exámenes.

“Me decepcionó cuando Wawrzyk dio positivo por una sustancia prohibida y no estaba disponible para pelear. No quería decepcionar a mis leales fans de Birmingham, ellos siempre me han apoyado “, dijo Wilder./Con información de Solo Boxeo./Con información de SoloBoxeo y CMB