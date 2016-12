Miguel Cotto y James Kirkland presentaron su combate que será en 2017

Boxeo

El puertorriqueño Miguel Cotto y el estadounidense James Kirkland presentaron el combate que sostendrán el próximo 25 de febrero en el The Ford Center at the Star, Frisco, Texas.

La velada será retransmitida por HBO en PPV, por ese motivo se intentará completar una cartelera atractiva para que puede sumar alguna venta más, al Cotto vs Kirkland.

En la presentación se habló mucho sobre la inactividad de ambos púgiles, tanto Cotto como Kirkland no pelean desde el 2015./Con información de SoloBoxeo.com