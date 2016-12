El púgil Hozumi Hasegawa, campeón mundial en tres categoría, se retiró

Boxeo

El boxeador nipón Hozumi Hasegawa anunció hoy su retirada cuando está cerca de cumplir 36 años y tras proclamarse campeón de la categoría supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el pasado septiembre, el tercer cinturón de su carrera.

"He tomado la decisión de retirarme del boxeo después del último combate que tuve el 16 de septiembre", afirmó el púgil nipón en alusión a su pelea en Osaka (oeste de Japón) con el mexicano Hugo Ruiz, al que derrotó por KO técnico.

Esa victoria le valió a Hasegawa el actual cinturón en la categoría supergallo, un título que se suma a su conquista del campeonato de peso gallo entre 2005 y 2010 y del de peso pluma entre 2010 y 2011.

"He llegado a dominar tres categorías diferentes. Mi carrera ha sido mejor que lo que yo mismo esperaba", afirmó el púgil en una rueda de prensa celebrada hoy en la ciudad de Kobe y recogida por los medios nipones.

"Ya no tengo nada que demostrar. Me marqué el objetivo de ser campeón del mundo y a ello me dediqué en cuerpo y mente", añadió Hasegawa, quien cumplirá 36 años el próximo día 16.

Desde que comenzó su carrera profesional en 1999, ha logrado 36 victorias en 41 combates (16 de ellos por KO) en las tres citadas categorías. /EFE