Ali elegido Boxeador del Año 1966, 50 años después de que le negaran galardón

La revista especializada "The Ring Magazine" nombró a Muhammad Ali el Boxeador del Año 1966, medio siglo después de que no le otorgase este reconocimiento, por negarse a prestar el servicio militar que le obligaba ir a la Guerra de Vietnam y por su relación con la Nación del Islam.



La pasada noche, la revista especializada informó de que estaba corrigiendo su decisión al nombrar retroactivamente al fallecido peso pesado como el mejor boxeador de ese año.



"Los editores en ese momento obviamente estaban convencidos de que Ali, aunque era exitoso en el cuadrilátero, no cumplía con otros criterios que ellos consideraban importantes", señaló el editor en jefe Michael Rosenthal. "Pero podemos ver la injusticia a través de los estándares actuales, incluso si estamos en desacuerdo con algunas cosas que Ali dijo e hizo".



Ali ganó las cinco peleas que tuvo en 1966 y lo hizo de manera espectacular.



Su carrera, que se encontraba en lo más alto, pronto quedaría interrumpida tres años, mientras tenía que hacer frente a una disputa legal por negarse a ser reclutado para la guerra de Vietnam.

Ali murió el pasado junio a los 74 años, después de una lucha durante varias décadas contra la enfermedad del Parkinson.



La historia del reconocimiento retroactivo, además de la historia original de 1967, se publicará en la edición de Ring del próximo marzo.