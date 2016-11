Rendirán homenaje a ex miembro de la esquina de Mayweather Jr

Boxeo

El cutman del boxeo, como es conocido Rafael García, ex miembro de la esquina del ex boxeador Floyd Mayweather Jr recibirá un merecido homenaje debido a su trayectoria en el deporte de las narices chatas.

García tendrá su propio museo en El Paso, Texas, donde se exhibirán diversos objetos que utilizó en su carrera como cutman.

“Yo quería que me hicieran el museo en Puebla (México), pero no se pudo” señaló el azteca, quien además recalcó que regresó al boxeo “porque mi ahijado Jessie (Vargas) me lo pidió y lo apoyé”.

Su última intervención en una esquina fue precisamente con Vargas en la pelea que sostuvo con el filipino Manny Pacquiao.