Kovalev y Ward pretenden ofrecer la mejor pelea de 2016



Sábado 19| 11:01 am





Andre Ward ha hecho prácticamente de todo en el boxeo, salvo lo único que parece definir a los púgiles exitosos en la actualidad: encabezar una cartelera en la capital de las apuestas.

La tarea pendiente quedará cumplida el sábado, cuando el estadounidense se mida al ruso Sergey Kovalev, en lo que podría ser la mejor pelea de lo que ha sido un año deslucido para el boxeo. Ambos se miden por los títulos de los semipesados que ostenta Kovalev, en un inusitado combate entre boxeadores que marchan invictos y se encuentran en su mejor momento.

"He estado aquí para muchas peleas. Pero no he peleado", dijo Ward. "La diferencia es que ahora voy a la pelea principal, y eso hace que me sienta bien. Es un honor encabezar una cartelera en esta ciudad, que representa tanto para el boxeo".

El combate luce como un clásico choque de estilos. Ward tiene un boxeo más refinado, mientras que Kovalev posee una tremenda pegada y ha noqueado prácticamente a todos sus rivales.

Asimismo, la pelea tiene reminiscencias de la Guerra Fría. Ward ganó el oro olímpico para Estados Unidos en Atenas 2004, y el ruso no le profesa mucho afecto a su contrincante.

"Esto es Rusia contra Estados Unidos", aseveró James Prince, el manager de Ward, durante la conferencia de prensa realizada esta semana. "Y lo mejor de Rusia no puede vencer a lo mejor de Estados Unidos en nada".

La realidad es que Kovalev ha pasado buena parte de su carrera en Estados Unidos. Reside en Los Ángeles y habla el inglés con fluidez.

Pero en el boxeo, importa la animadversión entre los púgiles. Sobre todo cuando la tarifa por ver el combate por televisión es de 64,95 dólares.

En realidad, no hace falta mucho trabajo de promoción. Las casas de apuestas favorecen ligeramente a Ward por su capacidad para imponerse por decisión, pero ninguno de los adversarios ha perdido, y Kovalev está siempre a un golpe de liquidar cualquier pleito.

"Trataré de hacer que esta pelea sea interesante", afirmó Kovalev. "Si Andre Ward gana la pelea, todos los fanáticos se perderán de algunos combates interesantes en el futuro, porque sus peleas son aburridas. Y si yo gano, verán de nuevo peleas interesantes.

Ward ha peleado sólo tres veces en los últimos tres años, debido a una lesión en un hombro y a un litigio contra su promotor Dan Goossen, ahora fallecido. Fue monarca de los supermedianos, luce cómodo como semipesado y no ha perdido un solo combate en 20 años, ni siquiera como amateur.

Los dos peleadores tienen una foja de 30-0, pero Kovalev ha conseguido 27 nocauts contra 15 de Ward, el último estadounidense en ganar un oro olímpico en boxeo, hace 12 años./AP