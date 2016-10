Tyson Fury regresará al ring "en marzo o en abril", dice su agente

Boxeo

El británico Peter Fury, agente y tío del campeón mundial del peso pesado Tyson Fury, ha asegurado este domingo que el polémico boxeador volverá a subirse a un ring "en marzo o abril" del año que viene.



El pasado miércoles, Tyson, de 28 años, reveló que en los últimos meses se había refugiado en la cocaína y en el alcohol para superar una profunda depresión que lo llevó, incluso, a tener "pensamientos suicidas".



"Lo veo regresando al gimnasio y al ring en marzo o abril. Y retomará su carrera donde la dejó", dijo Peter Fury este domingo al programa "Sportsweek", de la cadena BBC Radio 5 live.



El campeón de los pesos pesados de los cinturones WBO y WBA no ha vuelto a pisar un cuadrilátero desde su sonada victoria contra el ucraniano Wladimir Klitschko en noviembre del pasado año.



Dos semanas después de su triunfo sobre Klitschko, en la que fue una de las mayores sorpresas en la historia de este deporte, la IBF (Federación Internacional de Boxeo) le despojó de su título por no pelear contra Vyacheslav Glazkov.



El pasado mes de julio, el boxeador de Wythenshawe (norte de Inglaterra) rechazó la propuesta de revancha con Klitschko alegando un esguince de tobillo, y ésta se pospuso para este 29 de octubre en el Manchester Arena. Sin embargo, el combate también fue cancelado hace dos semanas y sin justificación.



"Le queda todo por vivir, pero parece que está en una misión para autodestruirse", explicó su agente y tío. "No creo que sea un adicto a las drogas, para nada. Simplemente las ha tomado como resultado de su depresión", apuntó.



"Este joven tiene problemas mentales y le pido al mundo que tenga consideración con él. En la historia ha habido otras celebridades que han tenido problemas similares y se han recuperado", señaló Peter Fury.

