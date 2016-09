"Morochito" Rodríguez se encuentra "mucho mejor" tras sufrir un ACV

Boxeo

Redacción Meridiano

El pasado miércoles 21 del corriente mes la familia de Francisco Rodríguez vivió horas de angustia y desespero luego de que “Morochito” sufriera un Accidente Cerebro Vascular (ACV) que los forzó a recluirlo en el Centro Médico Loira, para ser tratado por los especialistas de la materia.

Tras días donde nuestro primer medallista de oro en unos Juegos Olímpicos (México 1968) estuvo en una situación algo grave, ya se encuentra estable y en una espléndida mejoría, así lo dio a conocer la señora esposa de “Morochito” Rodríguez, Carmen Sabina Blondell, en un contacto telefónico con Meridaino.com.ve.

“Un día después de su cumpleaños sufrió este ACV, que para los médicos fue leve, pero para nosotros grave porque vimos a Francisco muy mal la mañana de ese miércoles. Incluso convulsionó cuando lo internamos en el Centro Médico Loira”, aseguró la señora Blondell, quien además subrayó que esos primeros días en la clínica “estaba muy mal”.

“En los primeros días estaba muy mal, no se podía parar y no comía. Tampoco podía hablar y no recobraba bien el sentido”, soltó la señora esposa de Francisco “Morochito” Rodríguez. Pero esos días amargos ya están en el pasado, porque después de una semana de estar recluido en el citado centro médico ya se encuentra en un estado “mucho mejor”.

“En este momento se encuentra mucho mejor a comparación a esos primeros días, ya ha comido y hasta ha podido hablar con nosotros”, espetó con alegría Sabina Blondell, quien subrayó que “Morochito” Rodríguez pudiera recibir el alta medicó en los próximos días después de la realización de algunos exámenes.

“Hoy (jueves) le van a realizar un electro, y dependiendo de los resultados de este examen ya pudiéramos saber cuándo le dan de alta”. Asimismo la señora Blondell aseveró que el ganador de la presea dorada en México 68 tendrá que someterse a una rehabilitación. “Los doctores nos informaron que tras sufrir este ACV hay que llevarlo a una terapia de lenguaje porque se le está dificultado la pronunciación de las palabras luego de este susto”.

Por último Blondell agradeció la atención dada por las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, que desde el primer día extendieron su mano para ayudar a nuestro medallista de oro, como a las diferentes personalidades del boxeo criollo que se acercaron hasta el piso de hospitalización del Centro Médico Loira para saber del estado de salud de “Morochito”. “Ha tenido la visita de varios de sus amigos del boxeo, como de algunos representantes de MinDeporte, que nos han ayudado desde el primer día”.