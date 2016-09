El CMB clasifica a 27 latinos entre los mejores cinco de su categoría

Boxeo

En total 19 mexicanos, dos nicaragüenses, dos puertorriqueños y un boxeador de Argentina, Colombia, Cuba y de Venezuela, fueron considerados entre los mejores, ya sean campeones o clasificados, en alguna de las 17 categorías.



El CMB no otorgó en septiembre sus reconocimientos de boxeador del mes ni tampoco la mención honorífica.







= Clasificaciones de septiembre:



- Peso Completo:



Campeón: Deontay Wilder (USA)



. Retadores:



.1. Alexander Povetkin (RUS)



.2. Bermane Stiverne (CAN)



.3. Kubrat Pulev (BUL)



.4. Joseph Parker (NZL)



.5. David Haye (GBR)







- Peso Crucero (90,719 KG)



. Campeón: Tony Bellew (GBR)



. Retadores:



.1. Mairis Briedis (LAT)



.2. Marco Huck (GER)



.3. Krszysztof Wlodarczyk (POL)



.4. Dmitry Kudryashov (RUS)



.5. Ilunga Makabu (CGO)







- Peso Semicompleto (79,379 KG)



. Campeón: Adonis Stevenson (CAN)



. Retadores:



.1. Eleider Álvarez (COL)



.2. Joe Smith (USA)



.3. Artur Beterbiev (RUS)



.4. Oleksandr Gvozdyk (UKR)



.5. Vyacheslav Shabranskyy (UKR)







- Peso Supermedio (76,204 KG)



. Campeón: Badou Jack (GAM)



. Retadores:



.1. Callum Smith (GBR)



.2. Anthony Dirrell (USA)



.3. George Groves (GBR)



.4. Avni Yildirim (TUR)



.5. Andre Dirrell (USA)







- Peso Mediano (72,575 kilogramos)



. Campeón: Gennady Golovkin (KAZ)



. Retadores:



.1. Jorge Sebastián Heiland (ARG).



.2. Chris Eubank Jr (GBR)



.3. Ievgen Khytrov (UKR)



.4. David Lemieux (CAN)



.5. Ryota Murata (JPN)







- Peso Superwelter (69,853 kilogramos)



. Campeón: Jermell Charlo (USA)



. Retadores:



.1. Demetrius Andrade (USA)



.2. Charles Hatley (USA)



.3. Vanes Martirosyan (ARM)



.4. Cedric Vitu (FRA)



.5. Ishe Smith (USA)







- Peso Welter (66,678 kilogramos)



. Campeón: Danny García (USA)



. Retadores:



.1. Amir Khan (GBR)



.2. Andre Berto (USA)



.3. Lamont Peterson (USA)



.4. Charles Manyuchi (ZIM)



.5. Shawn Porter (USA







- Peso Superligero (63,503 kilogramos)



. Campeón: Terence Crawford (USA)



. Retadores:



.1. Antonio Orozco (USA)



.2. Rances Barthelemy (CUB)



.3. Amir Imam (USA)



.4. John Molina Jr. (USA)



.5. Cletus Seldin (USA)







- Peso Ligero (61,235 kilogramos)



. Campeón: Dejan Zlaticanin (MNE)



. Retadores:



.1. Dante Jardón (MEX)



.2. Mikey Garca (USA)



.3. Félix Verdejo (PUR)



.4. Denis Shafikov (RUS)



.5. Edis Tatli (FIN)

EFE