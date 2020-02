Nuevo ministro de deportes ruso pide combatir el dopaje

Atletismo

El nuevo ministro de Deportes ruso, Oleg Matitsin, llamó hoy a atletas y técnicos a combatir el dopaje con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Rusia no pierde la esperanza de competir con su bandera pese a la sanción de cuatro años impuesta por de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



"Los deportistas deben estar sanos y, junto con sus entrenadores, reducir a cero los riesgos de consumo de sustancias dopantes", dijo en su primera gran rueda de prensa desde que asumiera el cargo.



Matitsin, que ostenta el puesto desde mediados de enero, recordó que el deporte ruso y, en particular el atletismo, se encuentran en el ojo del huracán debido a los escándalos de dopaje desde cinco años.



"Por eso, aún hay que demostrar que nuestros éxitos se basan no en el dopaje, sino en el trabajo de los entrenadores, técnicos y deportistas", apuntó.



El ministro subrayó que Rusia es consciente de la "gravedad" de la lucha contra el dopaje y que trabaja activamente para garantizar "un deporte limpio".



"En lo que se refiere al restablecimiento de las relaciones con la AMA, la cooperación es constructiva. Los deportistas deben someterse al necesario número de test. Trabajaremos en ello con la (agencia antidopaje rusa) RUSADA", destacó.



Y recordó que el país organizó con "notas altas" los Mundiales de Fútbol y de Atletismo, dos Universiadas y los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi.



"Muchas de esas competiciones fueron consideradas las mejores de la historia", resaltó.



Matitsin también insistió en que los deportistas rusos seguirán adelante con sus entrenamientos y en vísperas de los Juegos se concentrarán en el Lejano Oriente ruso, que se encuentra cerca de Japón.



"No debemos perder tiempo en analizar lo que ya está hecho. En lo que se refiere a los problemas sobre la participación en los Juegos Olímpicos (...), estamos convencidos de que tenemos todos los motivos para la defensa de nuestros deportistas. El objetivo es que nuestra bandera y nuestro himno esté presente en los Juegos. Espero que nuestros deportistas logren muchas victorias", señaló.



La pasada semana el ministro retiró la acreditación oficial a la Federación Rusa de Atletismo por no hacer lo suficiente en combatir el dopaje en el atletismo ruso.EFE