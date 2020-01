Grandes Ligas patrocinará al equipo femenino olímpico de sóftbol

Olimpismo

Las Grandes Ligas del béisbol profesional confirmaron que apoyan económicamente al equipo femenino olímpico de sóftbol, que tiene ya asegurada la clasificación para estar en los próximos Juegos de Verano de Japón 2020.



Mientras que el equipo masculino de béisbol de Estados Unidos tendrá todavía que luchar para buscar un boleto que le permita volver a la competición olímpica en lo que será también el regreso de la especialidad deportiva a unos Juegos Olímpicos, tras quedarse eliminada en los de Londres del 2012 y de Río de Janeiro 2016.



Las Grandes Ligas dieron a conocer el acuerdo de convertirse en el patrocinador principal de la gira femenina "Stand Beside Her", una lista de juegos de exhibición previos al torneo olímpico que se va a disputar del 22 al 28 del próximo julio.



"Ambos somos deportes de bate y pelota. Aunque no somos el mismo deporte, hay tantas similitudes que no puedes ignorar", comentó Kim Ng, la vicepresidenta senior de operaciones de béisbol de las Grandes Ligas. "Era importante para nosotros asegurarnos de que tengan este reconocimiento de su capacidad y su talento".



El softbol comenzó como un deporte olímpico para los Juegos de Atlanta de 1996. Estados Unidos ganó medallas de oro en 1996, 2000 y 2004 con jugadores que incluyeron a Dot Richardson, Jennie Finch y Jessica Mendoza, y luego perdió ante Japón en el juego de la medalla de oro de 2008, en Pekín./EFE