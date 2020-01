Lasitskene y otros siete rusos esperan estatus neutral

Olimpismo

Jueves 23| 2:25 pm





La triple campeona mundial de salto de altura, María Lasitskene, y otros siete atletas rusos están a la espera de recibir el estatus neutral para poder competir en la arena internacional con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Además de Lasitskene, han sido incluidos por la agencia antidopaje rusa, RUSADA, en el exclusivo grupo Anzhelina Sídorova, campeona mundial en salto con pértiga, y a Serguéi Shubenkov, campeón mundial de 110 metros vallas.



También figuran el pertiguista Timur Morgunov, el decatleta Iliá Shkurenev, el marchista Vasili Mizinov y los saltadores de altura Iliá Ivaniuk y Mijaíl Akimenko.



"Estoy bajo el control permanente de los servicios antidopaje. La última vez me contactaron el día de mi cumpleaños. El control y la inclusión en el grupo internacional me da cierta esperanza de que en algún momento me dejarán competir en los certámenes internacionales", comentó Lasitskene.



La saltadora subrayó que confía "plenamente" en la RUSADA, cuyo director, Yuri Ganus, anunció hoy que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) suspendió al laboratorio de Moscú por la manipulación de datos, motivo por el que el deporte ruso fue castigado en diciembre con cuatro años de aislamiento internacional.



Eso sí, en caso de que los atletas rusos no reciban pronto el estatus neutral, tendrán probablemente que renunciar a competir en el extranjero durante todo el invierno, lo que complicará su preparación para unos posibles Juegos Olímpicos.



La asociación internacional de federaciones de atletismo (World Athletics) suspendió en noviembre la concesión de permisos para que los atletas rusos compitan como neutrales hasta que se esclarezca el caso del saltador de altura Daniel Lysenko -oro en los Mundiales de pista cubierta de Birminghan (2018) y plata en los Mundiales al aire libre en Mónaco (2017)- apartado por dopaje.



Según la AIU, altos funcionarios rusos habrían mentido y falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador cuando éste debía someterse a controles antidopaje sorpresa, detonante de la dimisión del anterior presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), Dmitri Shliajtin.



Lasitskene anunció ayer que no competirá en el certamen que abre la temporada atlética en Rusia, "El invierno ruso", en señal de protesta por la negativa de la FRA a combatir el dopaje, y llamó a otros atletas a secundar su iniciativa y boicotear el mitin atlético que se disputará el 9 de febrero en las instalaciones del CSKA.EFE