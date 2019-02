Semenya ratifica que es "mujer" y prepara apelación

Olimpismo

La atleta sudafricana Caster Semenya, doble campeona olímpica de 800 metros, ratificó que ella es sin duda "una mujer" y quiere correr de "la forma en que nació", antes de las vistas sobre su apelación contra la nueva normativa que limita el nivel de testosterona, informaron este viernes a Efe sus abogados.



"La señora Semenya es incuestionablemente una mujer. Es una heroína e inspiración para muchos en todo el mundo. Está deseosa de responder a la IAAF (Federación Internacional de Atletismo) en la inminente vista del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo)", indicó el bufete de abogados que la representa, Norton Rose Fulbright, en un comunicado.



El procedimiento, que no será público, comenzará el próximo lunes en la ciudad suiza de Lausana, con presencia de la corredora.



"Las mujeres con diferencias en su desarrollo sexual tienen variaciones genéticas que no son diferentes de otras variaciones genéticas celebradas en el deporte. Ella pide ser respetada y tratada como cualquier otra atleta", señalaron las fuentes en el comunicado.



"Su don genético debe celebrarse, no ser objeto de discriminación", agrega el mensaje, emitido a la luz de recientes rumores que apuntaban a que los abogados de la IAAF argumentarían clasificar a atletas como Semenya como hombres en términos biológicos.



La IAAF salió posteriormente a desmentir esas informaciones, pero han despertado un fuerte descontento en Sudáfrica, donde Semenya es muy querida.



En consecuencia, los abogados de la doble campeona olímpica salieron a subrayar que el caso de Semenya es, por ejemplo, diferente al de los atletas transgénero, ya que "nació mujer, fue criada como mujer y socializa como mujer".



También resaltaron que siempre ha sido reconocida legalmente como mujer, por lo que impedirle correr en las categorías femeninas es un acto de "discriminación".



A la luz de estos hechos y del comienzo inminente del proceso de apelación, el Gobierno de Sudáfrica anunció hoy el lanzamiento de una gran campaña de apoyo con la que, bajo el eslogan "Naturalmente Superior", buscan canalizar todo tipo de acciones de respaldo desde todos los niveles de la sociedad.



La campaña fue anunciada en una comparecencia de prensa por la ministra de Deportes del país, Tokozile Xasa, quien recalcó que las normas que pretende implantar la IAAF suponen una "violación de los derechos humanos internacionalmente protegidos, incluidos los de privacidad, salud, integridad física, dignidad y no discriminación".



La normativa que la IAAF lleva intentando aprobar desde el año pasado exige a las atletas con hiperandrogenismo que mantengan sus niveles de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro de sangre durante al menos seis meses antes de competir en las denominadas "pruebas restringidas" (distancias entre 400 metros y una milla) en competiciones internacionales.



Hasta la fecha, el umbral de tolerancia para los niveles de testosterona estaba en los 10 nanomoles por litro de sangre y ahora se reducirá a la mitad porque, según estudios a los que alude la IAAF, una mayor proporción "aumenta un 4,4 % la masa muscular, entre un 12 y un 26 % la fuerza y un 7,8 % la hemoglobina".



El de Semenya, con niveles de testosterona similares a los de un hombre y especialista precisamente en las distancias afectadas, es el caso más conocido. EFE