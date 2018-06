Puerto Rico busca apoyo para deportistas que irán a Barranquilla 2018

Olimpismo

La crisis económica que enfrenta Puerto Rico ha provocado que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) haya puesto en marcha una campaña para que la ciudadanía done dinero para ayudar a los deportistas que estarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 de Barranquilla.



Y es que según explicó este miércoles en entrevista con Efe la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, a pesar de que el organismo deportivo debe recibir 8 millones de dólares anuales, otorgados mediante una ley que firmó el pasado gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, "estos fondos no están llegando".



"El año pasado en particular, recibimos 4 de los 8 millones, recibiendo el último millón del año pasado hace mes y medio. Al 31 de mayo, no hemos recibido nada de esta aportación, y estamos a poco más de 40 días para Barranquilla", detalló Rosario Vélez.



Ante ello, el Copur lanzó recientemente la campaña #PURLosNuestros, para recaudar al menos 700.000 dólares para poder llevar a una delegación de 330 deportistas a Barranquilla, donde los juegos se disputarán del 19 de julio al 3 de agosto.



De ese total de deportistas, según dijo Rosario Vélez, solo se enviarán a la ciudad colombiana a los que verdaderamente tengan opción de ganar alguna medalla.



"Es nuestro primer evento del ciclo olímpico y tenemos que buscar nuevas fuentes de ingresos", afirmó Rosario Vélez, al mando del Copur desde diciembre de 2012 tras la renuncia de David Bernier por su entrada como pasado secretario de Estado en la pasada administración.



Rosario Vélez contó que no es la primera vez que el Copur dirige una campaña similar, pues hizo lo propio para los Centroamericanos de Caracas 1982, aunque para aquel tiempo la situación económica en Puerto Rico era diferente, pues actualmente, el territorio fue declarado en quiebra ante una deuda pública que excede los 70.000 millones de dólares.



"Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para recaudar la mayor cantidad de dinero y que esta actividad se haga recurrente", sostuvo Rosario Vélez, la primera mujer en dirigir el Copur.



Por su parte, el senador y expresidente del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Henry Neumann, dijo a Efe que felicitaba a Rosario Vélez por la iniciativa.



"Es una excelente iniciativa, porque sabemos que aún recibiendo el respaldo del Gobierno, no va a estar a la par con lo que se recibía en años anteriores. Así que esa deficiencia hay que suplirla", afirmó.



"Lo preferible sería que el Gobierno lo pudiera costear todo, pero no es la realidad", añadió Neumann, quien aseguró que "el Copur no se quedará desprovisto de alguna ayuda del Gobierno", aunque no dijo si serían para estos próximos Centroamericanos o para las próximas competencias internacionales del nuevo ciclo olímpico.



No obstante, la puertorriqueña Ciris García, del equipo de balonmano, respaldó la campaña, aunque lamentó que los deportistas "tenemos que estar pasando estas vicisitudes" para poder competir y representar a la isla, y así brindarle a la ciudadanía buenas noticias ante tanto pesar que ocurre a diario.



"Ahora bien, hay que ser agradecido con el esfuerzo que están haciendo los oficiales para lograr que lleguemos a punto a los Juegos Centroamericanos. A todos, de una manera u otra, luego del huracán, hemos tenido que hacer esfuerzos extras para poder salir a flote", afirmó.



Rosario Vélez, por otra parte, enfatizó que esta campaña monetaria es una "inversión" para poder llevar a competir a los mejores deportistas puertorriqueños y no "un gasto" como algunos piensan porque sus resultados no reflejan éxito.



"Para nosotros es una inversión que llevamos por mucho tiempo. Aquel que piense que nuestra representación internacional deportiva es un gasto, pues respeto su opinión, pero esto es para el desarrollo deportivo", indicó Rosario Vélez, al recordar que el campeonato olímpico de Mónica Puig en Río'16, "lo fue".