Alexandr Popov competirá en elecciones del comité olímpico ruso

El nadador ruso Alexandr Popov, doble campeón olímpico en Barcelona 92 y en Atlanta 96 en los 50 y 100 metros libre, anunció hoy su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del Comité Olímpico Ruso (COR).



"La gran pregunta ahora es quién presentará mi candidatura, ya que yo estoy dispuesto a participar en las elecciones", dijo Popov a la agencia oficial RIA Nóvosti.



Popov, de 46 años, recordó que lleva "mucho tiempo" participando en el movimiento olímpico, conoce "todos los problemas" y sabe cómo solucionarlos.



"En el deporte a veces pasa que no hay que ponerse por delante sea como sea en los primeros metros. Al mismo tiempo, hay que estar preparado para dar guerra en cualquier momento", señaló.



Recordó la frase de su entrenador, Guennadi Turetski, al que le gustaba decir: "Si quieres ganar, debes de ser capaz de nadar rápido en cualquier momento del día".



"Yo estoy dispuesto", agregó Popov, quien anunció su retirada en 2005 después de quedarse sin medalla en los Juegos Olímpicos de Atenas.



Popov, que ya se tuvo que conformar con una medalla de plata en 100 metros libres en los juegos de Sydney y no logró clasificarse para ninguna final individual en Atenas, fue campeón mundial en seis ocasiones y europeo en 10, la última en Madrid.



Según los expertos, el deportista ruso es uno de las mejores nadadores de todos los tiempos al permanecer imbatido entre 1991 y 1998, y conseguir su primer oro olímpico con 20 años y su último campeonato del mundo en Barcelona a la edad de 31 años.



El mítico nadador norteamericano, Johnny Weismuller, que interpretó el papel de Tarzán en el cine, es el único que junto a Popov logró ser doble campeón olímpico en 50 y 100 metros libres en dos juegos consecutivos.



A principios de mayo el presidente del COR, Alexandr Zhúkov, anunció que no se presentará a la reelección el próximo 29 de mayo para centrarse en sus actividades parlamentarias.



"Dada la difícil situación en el deporte mundial, era muy importante que el jefe del COR ejerciera sus funciones de manera permanente", dijo Zhúkov, vicepresidente de la Duma o cámara de diputados.



Los candidatos tienen hasta el 14 de mayo para presentar sus candidaturas, aunque, según la prensa, el gran favorito a sustituir a Zhúkov será su vicepresidente, Stanislav Pozdniákov, que encabezó la delegación rusa en los Juegos de Invierno de PyeongChang.



Zhúkov, que ejerce el cargo desde 2010, ha vivido los mayores escándalos de dopaje de la historia del deporte ruso, que han convertido a este país en un paria en el movimiento olímpico.



Debido a las acusaciones de dopaje, el equipo de atletismo no pudo participar en los Juegos de Río de Janeiro y el equipo olímpico tuvo que competir con bandera neutral en los Juegos de Invierno de PyeongChang, lo que el Gobierno ruso consideró un "humillación".