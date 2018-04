Rechazado recurso de Pistorius contra aumento de su pena por asesinato

Olimpismo

El Tribunal Constitucional de Sudáfrica rechazó este lunes el recurso presentado por el atleta Oscar Pistorius por el aumento a 15 años de su condena por haber asesinado en 2013 a su novia, la modelo Reeva Steenkamp, informan medios locales.



Pistorius fue condenado a seis años de cárcel al considerar la juez que existían circunstancias atenuantes, pero, tras un recurso de la Fiscalía, la Corte Suprema elevó la pena en noviembre de 2017 a quince años, el mínimo contemplado por la legislación sudafricana en casos de asesinato.



De esos 15 años, Pistorius sólo tendrá que cumplir 13, ya que en el momento de la condena había estado más de dos años en prisión.



"Siempre hemos pugnado para que su petición de autorización para apelar no tuviera visos de prosperar, por lo que estamos contentos con la decisión del Tribunal Constitucional", aseguró este lunes el portavoz de la Fiscalía nacional (NPP), Luvuyo Mfaku, tras conocerse el fallo del alto tribunal.



El atleta, de 31 años, mató a su novia en la madrugada del 14 de febrero de 2013 en su casa de Pretoria (capital de Sudáfrica), al dispararle cuatro veces a través de la puerta cerrada del baño.



Según su versión, abrió fuego presa del pánico al confundir a Steenkamp con un ladrón que habría entrado en la vivienda por la ventana del baño.



La Fiscalía ya había recurrido con anterioridad la sentencia original del caso, que en octubre de 2014 condenó a Pistorius a cinco años de prisión por un delito de homicidio al considerar que no tuvo intención de acabar con la vida de la víctima.



Tras este recurso del Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Apelaciones anuló en diciembre de 2015 la condena por homicidio y declaró a Pistorius culpable de asesinato, al concluir que tuvo intención de matar a la persona que se encontraba en el dentro, independientemente de que pensara que era Steenkamp o un intruso.



El caso volvió al Tribunal Superior de Pretoria en julio del año pasado, cuando la jueza del caso, Thokozile Masipa, dictó una pena de 6 años de cárcel por asesinato, al considerar que existían circunstancias atenuantes.



La sentencia de la magistrada no dejó satisfecho a la Fiscalía, que la calificó de "extremadamente indulgente" ya que pedía una pena mínima de 15 años, tal y como contempla la ley sudafricana para los delitos de asesinato.



El atleta nació con un problema genético que llevó a sus padres a decidir amputarle las dos piernas por debajo de las rodillas cuando tenía 11 meses, y alcanzó la cima del atletismo mundial corriendo sobre dos prótesis de carbono.



El deportista se convirtió en el primer atleta con las dos piernas amputadas en competir en unos Juegos Olímpicos para personas no discapacitadas, los de Londres en 2012, y se había erigido en un icono de coraje y superación a través del deporte. EFE