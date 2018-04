Regino Hernández, bronce olímpico en Corea, homenajeado en Sierra Nevada

Olimpismo

Regino Hernández, medalla de bronce en la especialidad de boardercross de snowboard en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur), recibió este domingo un homenaje en la estación de Sierra Nevada (Granada), donde se formó y desarrolla actualmente muchos de sus entrenamientos.



Regino Hernández estuvo acompañado durante el acto por familiares, amigos y compañeros, y antes del homenaje efectuó un descenso rodeado de niños en el miniparque del snowpark Sulayr de la estación granadina.



El 'rider' recibió sendas placas conmemorativas de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI) y de la estación invernal de Sierra Nevada.



"Éste es el homenaje que más ilusión me hace, el de mi gente, el de Sierra Nevada, la estación que me ha visto crecer como persona y como deportista", indicó Hernández en declaraciones servidas a los medios por el gabinete de prensa de la estación.



"Es un orgullo pertenecer a esta federación y ser andaluz", añadió el 'rider', nacido en Ceuta pero residente en Mijas (Málaga).



La directora técnica de la FADI, la ex esquiadora alpina Carolina Ruiz -única española que ha ganado un descenso de la Copa del Mundo- comentó que todos estaban "muy orgullosos" de que el medallista olímpico sea "de aquí, de casa".



La directora de Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía, la también ex esquiadora alpina María José Rienda -la española con más victorias en la Copa del Mundo: seis, en total (todas ellas en gigante)- comentó que van a seguir apostando por "los centros de tecnificación, como el de Sierra Nevada, para que todos los niños tengan la oportunidad de llegar donde ha llegado Regino".



También estuvo presente en el homenaje el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), José María Peus, que se congratuló por "celebrar una medalla olímpica que tanto tiempo llevaba España esperando". EFE