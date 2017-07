El COI ingresa 5.005 millones de euros durante cada olimpiada

Olimpismo

Jueves 13| 12:34 pm





EFE



El Comité Olímpico Internacional (COI) ingresa actualmente 5.700 millones de dólares (unos 5.005 millones de euros) durante cada olimpiada, el período de cuatro años entre la celebración de unos Juegos Olímpicos y otros.



La cifra la ha desvelado este jueves el español Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI, durante una conferencia sobre los retos del olimpismo en el siglo XXI que ha dado en el Colegio de Economistas de Cataluña coincidiendo con el 25 aniversario de Barcelona'92.



"En la última olimpiada, entre 2013 y 2016, el COI generó 5.700 millones de dólares de ingresos (por los Juegos de Invierno de Sochi y los Juegos de Verano de Río de Janeiro). Si lo comparamos con las cifras de hace cuatro olimpiadas, las del período 2001-2004, hemos doblado nuestros ingresos", ha afirmado Samaranch.



El vicepresidente del COI ha destacado que, de esos 5.700 millones, "4.200 millones de dólares (3.688 millones de euros) son ingresos por los derechos de televisión, 1.000 millones de dólares (878 millones de euros), por los patrocinadores, y los 500 millones de dólares restantes (439 millones de euros), por otros conceptos como los derechos de mercadotecnia".



En este sentido, el hijo de Juan Antonio Samaranch Torelló, quien fuera presidente del COI entre 1980 y 2001, ha destacado que "el 90%" de estos ingresos "va al movimiento olímpico".



Samaranch Jr. ha precisado el destino de esas partidas: 2.400 millones de dólares (2.170 millones de euros) van a parar a las ciudades organizadoras de los Juegos; 750 millones de dólares (678 millones de euros) van para los comités olímpicos nacionales; y otros 750 millones de dólares (678 millones de euros), a las federaciones internacionales.



"El 10% restante, unos 170 millones de dólares (149 millones de euros) es lo que cuesta mantener nuestra infraestructura. Yo siempre digo que nos parecemos a una Fundación, porque una buena Fundación no gasta más de un 10% en autogestión, y ese es nuestro caso", ha subrayado.



Samaranch ha recordado que en la última reunión del COI se anunciaron cambios importantes referentes a la elección de las ciudades candidatas a albergar unos Juego Olímpicos.



"Estamos ante un cambio histórico en la forma que el COI se relaciona con las ciudades aspirantes a organizar unos Juegos. Hemos decidido dotarnos de una extrema flexibilidad en el futuro y, a partir de ahora, utilizaremos las herramientas que consideremos mejores en cada momento para designar las futuras sedes", he explicado.



Samaranch se ha referido de este modo a la decisión del COI de alcanzar "un acuerdo tripartito" con París y Los Ángeles para designar, de una sola vez, las sedes de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028.



"El proyecto de las dos ciudades era de altísima calidad, sus dos presentaciones, impecables, y las dos evaluaciones de la Comisión, inmejorables. No podíamos perder a una de las dos. Era una gran oportunidad", se ha justificado.



Juan Antonio Samaranch ha matizado, no obstante, que la decisión de designar la sedes de los Juegos Olímpicos de 2024 y de 2028 en la reunión que el COI celebrará en Lima (Perú), en septiembre próximo, es "única" y que "no se puede interpretar que, a partir de ahora, se darán los Juegos Olímpicos de dos en dos o de tres en tres".



Eso sí, esa "flexibilidad" que ha mostrado el COI en esta ocasión, le dará "herramientas para hacer frente a los populismos y a las fuerzas del no, las cuales ya se han profesionalizado" y también la posibilidad de "trabajar durante 10 años en una mejor comunicación del movimiento olímpico, la generación de ahorros y la promoción de la eficiencia".



Además, en relación a la designación de les ciudades candidatas, Samaranch ha detallado que "se creará un departamento solo para gestionar este proceso que será de un máximo de dos años, con una primera fase de información de un año en que las ciudades se acercarán al COI para investigar les posibilidades de acoger unos Juegos Olímpicos y en la que se les facilitará todo el apoyo".



Después de esta fase, "tendremos una idea" de las ciudades que ofrecen las mejores oportunidades, "y se las invitará a convertirse en ciudades candidatas", ha concluido.