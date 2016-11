Comité Olímpico Español sugiere a Venezuela crear ente de justicia deportiva

Blanco seguirá de cerca el caso venezolano | Ok Diario

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, sugirió hoy a Venezuela crear un "órgano de justicia deportiva" para solucionar los conflictos en el ámbito deportivo, tras sostener encuentros con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el vicepresidente del país, Aristóbulo Istúriz.

En una conferencia de prensa en el Comité Olímpico Venezolano (COV) en Caracas, Blanco señaló que con un organismo así el deporte será más independiente ya que considera que ningún ente que no esté relacionado con el ámbito deportivo debe intervenir en esta área.

Blanco llegó al país el lunes con una agenda de reuniones con el TSJ, las federaciones deportivas y el vicepresidente de Venezuela a fin de reseñar en un informe lo que las distintas instituciones perciben de las elecciones de las federaciones nacionales de Venezuela y llevarlo al Comité Olímpico Internacional (COI).

Durante su intervención, enfatizó que las elecciones de las federaciones, que en Venezuela se realizarán en 2017, deben ser autónomas, transparentes y con justicia, por lo que apuntó que deben asistir "veedores internacionales".

Asimismo, indicó que de acuerdo a lo que ha "escuchado", "leído" y "visto" de Venezuela, es necesario defender la autonomía de las federaciones que "en algún momento fueron intervenidas", aunque destacó que la posición del vicepresidente con respecto al deporte y al COV es positiva.

"No he escuchado palabras más elogiosas de un comité olímpico y de un presidente como las que les he escuchado al vicepresidente del Gobierno. Definió al Comité Olímpico de Venezuela como una asociación plural, en la que cabe todo el mundo, en la que a través del deporte se defiende a un gran país como es Venezuela", dijo.

Por su parte, el presidente del COV, Eduardo Álvarez, indicó que el comité decidió invitar a Blanco al país para que "trabajara conjuntamente con todas las federaciones nacionales en lo que tiene que ver en el proceso electoral que se lleva" en Venezuela para el próximo año.

Álvarez agregó que las federaciones internacionales están invitadas para las elecciones el año que viene y porque quieren "procesos transparentes, procesos donde exista equilibrio, donde exista justicia".

Los presidentes del COV y el COE mantienen una relación de convenios de cooperación deportiva entre Venezuela y España para la formación técnica de entrenadores, colaboración administrativa e informática y preparación de atletas.

En este marco, Blanco y Álvarez anunciaron que desde la Universidad de Murcia (España) están ofreciendo diez plazas "online" para quienes deseen "seguir trabajando la licenciatura en algunas carreras importantes como periodismo deportivo, derecho deportivo" y otras.

