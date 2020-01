Alonso advierte que si vuelve al Dakar será para ganarlo

Motores

Viernes 17| 10:11 am





El piloto español Fernando Alonso (Toyota) afirmó este viernes no poder estar más contento por haber finalizado el Dakar en su primer intento y advirtió que si vuelve a participar en este rally lo hará con la intención de ganarlo.



Alonso señaló tras pasar por el podio de meta que acabar el rally era uno de sus principales objetivos en su estreno en el Dakar y agradeció el trabajo realizado por el equipo de Toyota Gazoo Racing por haber contribuido a completar todo el recorrido, que terminó en la decimotercera posición de la clasificación general.



El campeón de Fórmula 1 reiteró que lo que más le sorprendió de su debut es su nivel para rodar casi al mismo nivel de los coches de cabeza.



"Era un reto personal y creo que no hay nada más diferente que la Fórmula 1 que el Dakar y, si soy competitivo aquí y estoy luchando por alguna victoria de etapa, puedo ser competitivo en cualquier otra categoría del motor", afirmó Alonso.



"Después de esta experiencia y ver que soy competitivo, si lo hago de nuevo en el futuro lo intentaré hacer para ganar y para sumar una victoria importante a mi carrera, pero para eso hay que prepararlo bien. Por eso no creo que sea ahora el mejor momento", añadió.



"Para intentar ganarlo creo que todavía nos falta mucho, y debería tener una preparación mucho más precisa y detallada, además de estar con el mejor material y coche", continuó.



El asturiano valoró que su primera incursión en el Dakar "ha sido una buena aventura" y destacó que se celebra "en una parte del año bastante libre de otros compromisos".



"Enero suele ser un mes de vacaciones o de preparación y si te gustan las carreras, pasar las vacaciones en un coche, es una buena opción.



EL DAKAR, UNA AVENTURA CADA DÍA



Alonso comentó que la lección que se lleva del Dakar es que "cada día es una aventura nueva y nunca hay dos días iguales", mientras que "siempre hay la incertidumbre de que la mecánica aguante o que no tengas errores y no te pierdas".



Preguntado por si hubiese firmado antes de comenzar el rally pasar por todo lo que ha pasado y acabar decimotercero, Alonso confirmó que sí, que lo habría suscrito sin dudar porque la posición final no era algo relevante para su debut en el rally.



"Lo que quería vivir era el rally de principio a fin con todas sus experiencias, y así ha sido: con problemas en algún día, con buenos días en otros. Abrimos pista un día y ayer salimos detrás de los camiones. Hemos tenido un conjunto de cosas que han hecho la prueba muy enriquecedora para mí", destacó Alonso.



ELOGIOS A MARC COMA



También tuvo palabras de elogio para Marc Coma, el pentacampeón del Dakar en motos que hizo de copiloto y del que dijo que sin él no hubiese podido terminar el rally.



El ovetense alternó días en los que se quedó muy cerca de ganar etapas con otros con incidentes que le castigaron su posición en la clasificación general, como una rueda rota al chocar contra una piedra en mitad de una nube de polvo y un vuelco al atravesar una duna.



"Yo he tenido la inexperiencia y la falta de tacto para haber salvado el vuelco, pero creo que también ha habido un factor de suerte grande", consideró Alonso.



"A veces aterrizas de una manera, otras aterrizas de otra. A veces pasas por piedras y pinchas, y a veces por piedras y no pinchas. No hay una regla exacta, y creo que en los dos problemas que tuvimos en este Dakar hubo seguramente algo de mala suerte", agregó.



Alonso indicó que lo que más le gustó fue "la aventura, porque no solo es una carrera de motor, sino que hay mucho más, como el factor humano, buena convivencia y buen ambiente".



FELICITACIÓN A CARLOS SAINZ



Asimismo, aprovechó también para felicitar Carlos Sainz (Mini), que consiguió su tercer Dakar al vencer en la carrera al catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) y el inglés Stéphane Peterhansel (Mini).



"Carlos es un espectáculo de piloto, todos hemos crecido en España con sus logros. A los que nos gustaba el motor, teníamos a Carlos Sainz como referente. Aunque fueses de circuitos, él era el campeón. Siempre se lo he dicho, para mí es un maestro y siempre será un referente. Da igual la edad que tenga", apuntó Alonso.



El asturiano repitió que su próximo objetivo después del Dakar será ganar las 500 Millas de Indianápolis (Estados Unidos), para lo que se pondrá manos a la obra en las próximas semanas. // EFE