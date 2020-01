Joan Barreda salva el primer día del Dakar

Motores

Domingo 5| 1:55 pm





El piloto español Joan Barreda (Honda) "salvó" este domingo la etapa inaugural del Dakar al sentir molestias una vez que había comenzado los primeros kilómetros de competición del rally.



"Desde el principio he tenido molestias", comunicó Barreda en la red social Twitter después de haber hecho el séptimo mejor tiempo del día, a apenas cinco minutos del australiano Toby Price (KTM), que comenzó la defensa de su título con la victoria de etapa en este Dakar que se celebra por primera vez en Arabia Saudí.



El castellonense, que afronta su décima participación en el rally Dakar sin haber podido ganarlo en sus nueve anteriores participaciones, anticipó que quiere hacer un rally "de menos a más".



"Los primeros seis días van a ser muy importantes en este Dakar. Mi planteamiento es ir día a día y no cometer errores", indicó a periodistas al terminar la etapa, que tuvo 319 kilómetros cronometrados entre las ciudades saudíes de Yeda y Al Wajh.



El piloto del equipo oficial de la marca japonesa Honda indicó que la etapa tenía partes "muy peligrosas" al tener que llevar la moto por pistas pedregosas con mucho polvo en el aire por los vehículos que habían pasado antes.



Por ello, cuando divisó al estadounidense Ricky Brabec, su compañero de equipo, prefirió seguirle sin intentar adelantar. "Él ha hecho una muy buena etapa", valoró Barreda.



El motociclista anticipó que la segunda etapa, que se desarrollará el lunes entre las ciudades de Al Wahj y Neom aún será más complicada en navegación y sobre todo porque el "roadbook", la hoja de ruta con las indicaciones del recorrido, no la entregarán hasta 25 minutos antes de la salida.



También será clave porque será la primera "etapa maratón" para las motos de punta, que no podrán ser reparadas por sus mecánicos una vez que terminen el tramo de competición del día. Solo los pilotos tendrán diez minutos para dejarlas a punto para la tercera etapa.



"No hay que cometer errores y correr porque cada vez la gente corre más y todo está cada vez más ajustado, pero igual tenemos que guardarnos un poco para llegar frescos a los últimos días", sostuvo Barreda.



El castellonense consideró que la navegación en este nuevo Dakar en tierras de Medio Oriente resulta más complicada. "Es todo muy imprevisible", concluyó. EFE