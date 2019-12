Sainz: Creemos que podremos luchar contra Toyota

Motores

Carlos Sainz y Lucas Cruz han presentado el nuevo coche con el que participarán en el Dakar 2020 donde se han mostrados positivos de cara a esta nueva competición y con probabilidades de poder luchar contra Toyota.



El terreno en este Dakar será totalmente nuevo para Carlos Sainz y su copiloto, Lucas Cruz: "La gran duda que tenemos es lo que nos vamos a encontrar. Aparentemente, la primera semana de carrera tiene unas características un poco más de piedra, un terreno que podría darnos algunos problemas. La segunda semana es un terreno más de arena, de duna, de desierto", explicó Sainz en la presentación del coche.



"Es un hándicap para todos descubrir un nuevo terreno. Las condiciones una vez que estás allí son muy diferentes, vamos a ir aprendiendo día a día", añadió Cruz.



Este año volverán a correr con el Mini de dos ruedas motrices y ambos pilotos se muestran contentos por los cambios realizados este año.



"Este va a ser el tercer Dakar de Mini. El primer Dakar sufrió bastante, el año pasado el coche era razonablemente rápido, pero pecamos de tener fallos con la presión de los neumáticos y el año pasado para el terreno esto era fundamental. No creó muchos problemas, pero eso este año está solucionado", comentó el bicampeón del Rally Dakar.



Carlos se mostró muy contento por los cambios del nuevo coche. "Estamos muy ilusionados y tanto Lucas como yo creemos que vamos a poder batir al Toyota. Hemos trabajado en el peso del coche. La importancia del peso es fundamental y hemos mejorado esto, lo que nos da un margen de mejora frente a otros. Vamos a poder notar mejor esa ventaja de tener menos peso".



"Toyota es nuestro principal rival en este Dakar. Los demás pilotos son muy buenos también, pero tanto nosotros como Stéphane estamos preparados. El Toyota siendo un 4x4 y teniendo menos recorrido, el ritmo que llevan los dos, nos ha sorprendido. Si el terreno es con piedras es mejor para nosotros, nuestros neumáticos al tener un diámetro mayor nos favorece. Nuestro ritmo es la clave, tenemos que tratar de pasar los días y pasar cosas", comentó Sainz.



Los pilotos han estado entrenando cerca de Arabia Saudí y las primeras sensaciones han sido positivas: "No hemos entrenado exactamente donde será la prueba pero si intuyes como será el terreno. Mucho terreno abierto, lo cual pensamos que el polvo puede ser un problema. Me ha sorprendido que a las 17:00 de la tarde es de noche y el que se despiste acabará la etapa de noche", indicó.



Carlos Sainz tuvo unas palabras para el expiloto de Fórmula 1, Fernando Alonso que participará en su primer. "La primera participación es muy difícil, es una competición que está muy lejos de la Fórmula 1. Él se ha preparado físicamente e incluso más de lo que pensábamos. Ha hecho bastantes kilómetros, pero no creo que sea un rival este Dakar, luchar el primer año por ganar es difícil pero ya sabemos que no todo está dicho en el Dakar. Le deseo todo lo mejor a Fernando y que le vaya muy bien", concluyó. // EFE