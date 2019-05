Tony Kanaan, el más rápido en el último entrenamiento del Indy 500

Motores

Tony Kanaan (AJ Foyt Enterprises-Chevrolet) ocupó este viernes el primer puesto del último entrenamiento de las 500 Millas de Indianápolis, que se disputa el domingo.



Kanaan consiguió una mejor vuelta a una velocidad media de 362,934 kilómetros por hora. El brasileño, que ganó en 2013 la carrera, fue seguido por el estadounidense Santino Ferrucci (Dale Coyne Racing-Honda), con 362,884 kilómetros por hora, y el japonés Takuma Sato ( Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda), con 362,855.



Los entrenamientos de este viernes han sido los últimos antes de que el domingo se celebre la carrera en la que participarán 33 pilotos, entre ellos el español Oriol Serviá ( MotoGator Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson-Honda).



El bicampeón del mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso no disputará el que hubiese sido su segundo Indy 500 al no pasar las rondas de calificación celebradas el fin de semana pasado en el circuito de Indianápolis.



Alonso, que en su segunda participación en la competición tras su debut en 2017 corrió con un McLaren Indy, fue incapaz de calificarse el sábado 18 de mayo entre los 30 pilotos más rápidos y tampoco fue capaz de pasar la repesca celebrada un día después y que estableció los tres últimos puestos de la parrilla de Indy 500.



Tras el fracaso de Alonso y la escudería británica, McLaren reconoció que había cometido numerosos errores, incluido el pasado domingo cuando los mecánicos confundieron medidas en el sistema imperial con el sistema métrico.



El presidente de McLaren Indy, Bob Fernely, fue despedido al día siguiente de la eliminación de Alonso de las 500 Millas de Indianápolis.



El francés Simon Pegenaud (Team Penske-Chevrolet) partirá el domingo en primer lugar al hacerse con la 'pole position' tras el "Fast Nine Shootout" disputado el 19 de mayo.



Pagenaud, campeón de las IndyCar Series en 2016 y sexto el año pasado en el Indy 500, marcó una media en cuatro vueltas de 370,136 kilómetros por hora y terminó por delante de los estadounidenses Ed Carpenter (369,970) y Spencer Pigot (369,869). Ambos con Ed Carpenter Racing-Chevrolet.



En la segunda fila estarán el emiratí de origen británico Ed Jones (Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa-Chevrolet), el debutante estadounidense Colton Herta (Harding Steinbrenner Racing-Honda) y el australiano Will Power (Team Penske-Chevrolet).



Serviá, que con la carrera del domingo habrá disputado 12 Indy 500, saldrá desde el decimonoveno puesto. Consiguió su mejor puesto en la tradicional carrera estadounidense en 2012 cuando acabo en el cuarto puesto. // EFE