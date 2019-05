Canet aseguró que su objetivo es "luchar por el mundial"

Motores

Domingo 19





El español Arón Canet (KTM), tercero en el Gran Premio de Francia de Moto3 señaló tras la carrera que "nunca" ha dejado de "pensar en el título" y que con la experiencia de cuatro años su objetivo "es luchar por el Mundial".



"Mi objetivo para Mugello es seguir liderando el campeonato y mantener esta misma línea pues hoy era una carrera muy complicada y la hemos sabido gestionar", afirmó Canet, quien explicó que "ha sido una carrera un poco caótica".



"He visto que Toba perdía tiempo saliendo en la variante y me he dicho 'esta es la mía' y al ver un mínimo hueco, he cerrado los ojos y me he metido dentro y he pensado 'que sea lo que Dios quiera', pero hoy tenía a dos ángeles de la guarda conmigo en esta carrera -su abuelo y el padre de Max Biaggi, fallecidos días atrás- aguantándome encima de la moto, porque si no hubiese sido así me habría caído seguro", continuó Canet.



El piloto español dijo tener la sensación de que su KTM no corría demasiado "no en velocidad punta sino más bien en aceleración", por lo que dijo que verían que ha sucedido, aunque enseguida reconoció que se habían equivocado "un poco con el cambio de marchas y con la puesta a punto de la moto, pero después de este fin de semana caótico, salir de aquí con 16 puntos sabe como una victoria para el equipo".



Arón Canet quiso recordar a su abuelo: "El último día que vi a mi abuelo fue el lunes por la tarde y antes de irme a una carrera siempre me daba un abrazo y me decía 'Con Dios sale y con Dios tiene que volver, Dios mío ayúdale y aléjalo del mal, de las tinieblas de Satán'".



"Y ahí en sus últimas, aún me lo dijo y pensé 'mira, mira como todavía habla conmigo' y aunque me dijeron que no sabían cuánto iba a aguantar, la noche del martes me dieron la noticia. Guardo un buen recuerdo de él", continuó Canet hablando de su abuelo fallecido.



"Me ha dado suerte, está ahí arriba haciendo fuerza y antes de irme a Argentina ya me dijo 'Arón, si fallezco, quiero que sepas que seremos dos en la moto y que a lo mejor corre un poco menos, porque yo peso mucho, pero voy a hacer mucha fuerza contigo'", dijo emocionado Arón Canet de su abuelo. // EFE