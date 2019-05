Alonso, ausente en los ensayos de Indy500

Motores

Viernes 17| 10:38 am





Raily Igualguana || @Railye

El español Fernando Alonso, no pudo completar la tercera jornada de entrenamiento de las 500 millas de Indianápolis, debido a los daños que sufrió el día anterior su monoplaza al estrellarse contra los muros del Moto de Speedway.

El accidente no le generó daños graves a Alonso; sin embargo, el McLaren Indy número 66 que pilotaba resultó gravemente afectado, por lo que su equipo se vio en la obligación de hacerle una revisión para seguir con la preparación para la carrera, pero los mecánicos no pudieron completar el trabajo y el español fue el único de los 36 pilotos que no pudo salir el jueves a la pista.

La segunda participación del piloto en la carrera se ha visto afectada por diferentes contratiempos, en abril el vehículo preparado por McLaren Indy sufrió problemas eléctricos. Posteriormente, el martes, solo completó 50 vueltas, sin poder circular durante la primera parte de la jornada. Mientras que, el miércoles, solo realizó 46 vueltas antes de estrellarse contra el muro de la pista.

Alonso afirmó que el accidente del pasado miércoles fue un error de cálculo sobre la capacidad de agarre de su monoplaza y, por lo tanto, tuvo que pasar todo el día esperando en el garaje de McLaren Indy, en tanto que los demás participantes tuvieron un día mucho más productivo, a pesar de la lluvia.