Bagnaia apunta a conseguir el mejor tiempo en Holanda

Viernes 29| 11:06 am





EFE

El italiano Francesco Bagnaia (Kalex) no cede en su ambición de conseguir el mejor tiempo de la formación de salida del Gran Premio de Holanda de Moto2, que este fin de semana se disputa en el circuito de Assen, pero el español Joan Mir (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se quedó a una décima exacta de segundo de superarlo.



Bagnaia, líder del mundial de Moto2 con un solo punto de ventaja sobre el portugués Miguel Oliveira (KTM), marcó el mejor tiempo por la mañana (1:38.219), y volvió a hacer lo propio por la tarde (1º:38.091), para ser el más rápido de la categoría.



Pero si por la mañana fue su compatriota Andrea Locatelli (Kalex), el que más cerca se quedó, por la tarde fue el campeón del mundo de Moto3 en 2017, Joan Mir, el que "atosigó" al transalpino.



Mir dio la impresión de poder conseguir su objetivo, ya que su mejor tiempo lo consiguió en la quinta vuelta, que le colocó líder de la categoría, aunque cuatro vueltas después era "Pecco" Bagnaia quien asumía ese "rol", aunque todavía con mucho tiempo por delante de entrenamiento efectivo, si bien ni uno ni otro volvieron a "atacar" sus registros y se centraron en lograr un buen ritmo para una carrera que se presupone será muy dura.



Y será dura porque doce pilotos, desde Bagnaia hasta el portugués Miguel Oliveira, se encuentran en una diferencia de menos de medio segundo, con los veinte primeros clasificados dentro del mismo segundo de diferencia horaria.



Tras Bagnaia y Mir, a milésimas de segundo, acabaron el italiano Luca Marini (Kalex), el francés Fabio Quartararo (Speed Up) o el también transalpino Lorenzo Baldasarri (Kalex), estos últimos con pleno conocimiento de "cómo sienta" ganar un gran premio, pues lo han hecho, respectivamente, en Montmeló y Jerez de la Frontera.



Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), uno de los aspirantes al título, continuó con su evolución en la preparación de la moto para la carrera holandesa, aunque no con los resultados que seguramente él mismo esperaba puesto que el sexto puesto logrado por la mañana acabó siendo el octavo al final del día.



Xavier Vierge (Kalex) se situó en la decimoquinta plaza, por delante de otros españoles, Jorge Navarro (Kalex) y Augusto Fernández (Kalex), si bien lo hicieron de diferente manera pues Navarro no pudo mejorar su registro matinal y "cayó" desde la undécima a la decimosexta plaza y el último "fichaje" de Sito Pons para su equipo, en sustitución de Héctor Barberá, Augusto Fernández, pasó de la decimonovena a la decimoséptima posición tras "arañar" cuatro décimas al cronometro.



Más atrás, en la vigésima plaza, concluyó Isaac Viñales, en tanto que Iker Lecuona (KTM), fue vigésimo cuarto.