Carlos Sainz se debate entre Toyota, Mini o la retirada

El piloto español de rallys Carlos Sainz, dos veces campeón mundial y doble vencedor del Dakar, se debate entre prolongar su carrera en los equipos Toyota o Mini, o bien optar por la retirada, con 56 años.



La retirada de Peugeot de los raids, el equipo con el que el madrileño ganó este año el Dakar, le ha llevado a explorar una posible incorporación a Toyota o a Mini para defender su corona en Perú, según la pagina especializada Motorsport.



Durante los dos últimos meses Sainz ha probado los dos vehículos en Marruecos: el Toyota Hilux Gazoo Racing y el MINI John Cooper Works Buggy y, según la misma fuente, ambos equipos quedaron encantados con las aportaciones que hizo el piloto español.



Sainz no ha tomado una decisión sobre su futuro y tampoco descarta la retirada. Después de ganar la 40ª edición del Dakar en enero pasado, reconoció: "Está claro que por mi edad, no me quedan muchos años de carreras".



Un portavoz de Gazoo Racing confirmó a Motorsport las conversaciones con Carlos Sainz. "Sí, Sainz estuvo probando la Hilux en Marruecos y el test fue realmente positivo. Seguimos hablando y negociando con él cada semana y estamos esperando una decisión", apuntó.



Por el contrario, Sven Quandt, jefe de X-Raid, no quiso hacer declaraciones sobre el tema.



Si el madrileño optara por el X-Raid, se encontraría con otro español, Nani Roma.