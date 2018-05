Alonso: "Todavía tengo mucho que aprender"

Motores

Jueves 3| 12:01 pm





EFE



El español Fernando Alonso, autor del mejor tiempo, este jueves, en los primeros entrenamientos libres de las 6 Horas de Spa (Bélgica), advirtió que todavía le queda "mucho que aprender" en estas pruebas de resistencia.



El doble campeón mundial de Fórmula uno, compareció en la rueda de prensa oficial tras los entrenamientos y señaló que va a ser "una temporada interesante".



"Ya hemos participado en tests en España y en Portimao, aunque me perdí el prólogo porque estaba corriendo en China. Ahora es la primera vez que conduzco en condiciones de tráfico y con todos los coches. Todavía tengo mucho que aprender".



Alonso piensa ir "paso a paso, intentando dar el máximo en cada vuelta".



"Trataremos de obtener el máximo de información posible y valorar la diferencia entre categorías. En el simulador hemos entrenador este tipo de situaciones con tráfico y espero estar preparado. No es un tema que me preocupe demasiado".



Alonso situó este jueves al Toyota que comparte con el suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima al frente de la tabla de tiempos de la primera sesión de entrenamientos.



Cuando se cumplían 35 minutos de la sesión de 90, Alonso tomó el volante del TS050 número 8 para relevar a Buemi y estableció el mejor tiempo de todos: 1:58.392.



El registro de Alonso rebajó en una décima el acreditado por su compañero Buemi y superaba en 237 milésimas al marcado por el otro Toyota, el número 7, pilotado por el británico Mike Conway, el japonés Kamui Kobayashi y el argentino José María "Pechito" López.