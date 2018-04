Jonathan Rea gana la primera carrera en el Motorland Aragón

EFE

El británico Jonathan Rea (Kawasaki), líder del Mundial de Superbikes, se impuso este sábado en la primera carrera del GP de Aragón, tercera cita del campeonato, que tuvo dos salidas a causa de una bandera roja.



El también británico Chaz Davies y el español Xavi Forés, ambos con Ducati, completaron el podio de una prueba disputada en dos partes a causa de una caída múltiple en la tercera vuelta.



Rea, actual campeón del mundo, firmó su tercera victoria en la pista aragonesa y la segunda de la temporada 2018 tras un intenso duelo con Chaz Davies y Xavi Forés.



En la primera salida, Rea tomó el control y marcó el ritmo en los primeros giros, mientras el "poleman" Marco Melandri (Ducati) retrocedía hasta la quinta posición. Sin embargo, en la tercera vuelta se produjo en la curva 11 una caída múltiple en la que se vieron involucrados Jordi Torres, Lorenzo Savadori y Leon Camier.



El accidente obligó a exhibir la bandera roja. El británico Camier fue atendido a pie de pista y posteriormente evacuado al centro médico para verificar su condición física.



La segunda parte, programada a 17 vueltas, arrancó unos minutos más tarde, ya con Rea en la pole y sin Torres y Camier en la parrilla. Rea protagonizó el mejor despegue, pero Alex Lowes, Melandri, Davies, Forés y van der Mark siguieron su rueda.



Rea, Melandri y Forés marcaron diferencias en los siguientes giros y el español animó el espectáculo superando primero al italiano de Ducati en la séptima vuelta y al norirlandés dos vueltas más tarde.



Forés encabezó el pelotón en las vueltas siguientes, pero Rea recuperó el mando a falta de 4 vueltas para el final y logró unos metros de margen que mantuvo hasta la línea de meta.



En el último tramo, con Melandri ya descolgado, Forés y Davies entablaron un reñido duelo por la segunda posición que sólo se resolvió a favor del galés en la recta de llegada y por 23 milésimas. Forés suma así su tercer podio de la temporada y el primero de su carrera en Superbikes en el trazado de Alcañiz. EFE

