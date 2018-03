Jesús Sánchez / jesusalbertosg26@gmail.com

El piloto Pastor Maldonado volverá a las pistas de carrera luego de fimar con el equipo LMP2 DragonSpeed de la supertemporada 2018/2019 del Mundial de Resistencia.

Elton Julian, jefe del equipo, confesó que tenía varios años detrás de Pastor, pero finalmente pudieron llegar a un acuerdo las dos partes:

"He estado detrás de Pastor desde hace tiempo y ahora hemos podido ofrecerle el paquete correcto. Todo se basaba en crear una alineación que pueda ganar el campeonato, es por ello por lo que fue tras él", afirmó.

Maldonado, tendrá como compañero de equipo al mexicano Roberto González y falta el anuncio del tercer y último piloto que tendrán.

Very pleased to announce the new addition to our @FIAWEC @24heuresdumans LMP2 driver lineup for the 2018-2019 SUPER SEASON !!! @Oreca @fia @Michelin_Sport @gibsontech1 Check out who 👇🏻#oneteamonedream pic.twitter.com/0xFlCklYHm