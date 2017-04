Rodolfo "Speedy" González terminó en el top ten de la II Válida Nascar Euro Series

Motores

En una nueva demostración de su rápida adaptación a un tipo de autos que por primera vez conduce, el caraqueño Rodolfo “Speedy” González se metió este domingo 9 de abril en el grupo de líderes en la II Válida Nascar Euro Series y cruzó la meta en octavo lugar, en prueba que se desarrolló sobre el circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo, España.

El piloto venezolano clasificó octavo para su puesto de partida y en la largada se ubicó cuarto y rodó fuerte cuando el grupo puntero se desplazaba muy compacto, pegados uno tras otro, sin embargo, se produjo un toque y entrada del safe car, lo que permitió que la ventaja que tenía se acortara, porque el conjunto de todos los autos se ajustó, además, como el golpe desbalanceó su carro, se le complicó un poco mantener el ritmo a altas velocidades y bajó la presión, porque tenía entre las prioridades que terminar la carrera, lo cual cumplió con éxito, puesto que consiguió entrar a la meta de octavo, pese a que es el novato en este tipo de vehículos que solo pudo conocer este fin de semana.

“Ayer nos metimos cuarto y sexto-afirmó Rodolfo al regresar a los pits-hasta final de la carrera, pero cuando estaba sexto sufrió un golpe mi carro en momentos que apenas faltaba media pista para culminar la carrera y me mandó al puesto once, pero terminamos y eso es lo más importante. Hoy terminamos también la prueba con un octavo muy bueno, me pude meter entre los más rápidos, terminamos la carrera, trajimos el carro a salvo, por lo tanto, creo que fue un fin de semana muy bueno, ya que tenía desde hace un año y medio sin manejar, además, este es un carro totalmente desconocido para mí y sin prácticas, esto es bueno”.

Con información de Nota de Prensa.

