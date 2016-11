Johnny Cecotto Jr. brilló al finalizar en el podio de Abu Dhabi

Motores

El venezolano Johnny Amadeus Cecotto culminó en el segundo lugar en la carrera de clausura de GP2 Series 2016 que se efectuó el domingo en el trazado Yas Marina de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

Johnny Cecotto Jr, al volante de un monoplaza del equipo italiano Rapax, festejó en la cita de clausura de la antesala de la Fórmula 1 tras completar una presentación muy sólida a lo largo de todo el fin de semana, que incluyó el séptimo puesto en la carrera larga del sábado y que redondeó el domingo con un gran adelantamiento en la vuelta final al ruso Sergei Sirotkin, lo que le valió para culminar como escolta del ganador, el británico Alex Lynn.

Luego de partir desde la segunda casilla en la prueba corta del domingo, Cecotto fue superado en la salida por Sergei Sirotkin, pero se mantuvo siempre muy cerca del dúo de vanguardia: a falta de tres giros para la bandera a cuadros, Johnny Amadeus inició su ataque al ruso de la formación ART Grand Prix, superándolo en la vigésima segunda y última vuelta, brillante desempeño que le permitió sumar un nuevo podio en su amplia trayectoria en la GP2 Series, confirmándose como el volante venezolano con mejor desempeño en los trazados mundialistas.

“Me siento feliz de haber culminado segundo en esta carrera - afirmó Johnny Cecotto Jr - Trabajé las últimas vueltas para poder atacar a Sirotkin y pude superarlo con una buena pasada. Mi arracada no fue la mejor, perdí un par de lugares, pero luego pude seguir el ritmo de los dos punteros, busqué conservar los cauchos hasta el final y esa estrategia tuvo su recompensa al conseguir el segundo lugar en la última vueltaDebo agradecer el respaldo que me brindó el equipo Rapax al darme un gran auto y orgulloso de llevar el nombre de Venezuela por todo lo alto, este podio es para todos los venezolanos que siempre me dan su apoyo y todo su calor!”.

Cecotto completó las 22 vueltas de la competencia a 4.9 segundos del triunfador Lynn, piloto que lideró toda la distancia al emplear 41 minutos, 36 segundos y 580 milésimas, a un promedio de 176 kilómetros por hora. La carrera dominical en Yas Marina se efectuó pasado el mediodía, con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados.

Para Johnny Cecotto se trató apenas de su cuarta presentación del año en GP2 Series, tras recibir la invitación del equipo italiano Rapax para sustituir al francés Arthur Pic en la penúltima ronda realizada en Sepang, Malasia, carrera que le sirvió para adaptarse a las modificaciones en los frenos del monoplaza además de trabajar con un grupo nuevo de ingenieros, y en apenas su cuarta carrera los recompensó con el tercer podio obtenido Rapax en la actual campaña.

En la primera parte del año, Cecotto comenzó en la Fórmula V8 3.5 en la que sumó una victoria en Hungaroring, Hungría, pero sólo tomó parte en el primer tercio del certamen al no contar con el respaldo económico necesario que le solicitaba el equipo italiano RP Motorsport. Por otra parte, el segundo puesto alcanzado en Abu Dhabi, fue el décimo podio obtenido por el venezolano en la GP2 Series.

Los 18 puntos facturados por Johnny Cecotto en la pista de Yas Marina, dejaron al equipo Rapax con 107 tantos en la tabla final de escuderías en la que concluyó en el noveno puesto, apenas a 7 unidades del sexto peldaño que ocupó la formación española Campos Racing.

En la clasificación de pilotos, el francés Pierre Gasly se hizo con el galardón tras culminar en el noveno puesto en la última manga, mientras su coequipero en Prema Racing, el italiano Antonio Giovanazzi, arribó quinto, pero resultó insuficiente porque concluyó a 8 puntos del campeón. /Prensa Prototipos