Daniel Suárez es el primer campeón no estadounidense de NASCAR

La palabra "campeón" se inscribió por primera vez en la historia de la competición automovilística NASCAR y el gran protagonista fue el piloto mexicano Daniel Suárez que se convirtió en el nuevo campeón en una serie nacional.



Suárez, de 24 años, fue el primer corredor extranjero y latinoamericano que lo consigue después de ganar el sábado la carrera disputada en el circuito de Homestead-Miami, para apoderarse del título NASCAR en la categoría Xfinity.



El piloto mexicano, que consiguió su tercer triunfo de la temporada, ganó la última carrera para superar a Elliott Sadler, Justin Allgaier y Erik Jones, tres pilotos que peleaban también por el título, al reanudarse la carrera con tres vueltas por disputar.



Suárez, originario de la ciudad norteña de Monterrey, agradeció en español a sus seguidores y a su país todo el apoyo recibido.



"Ya no sé si hablar en inglés o en español", expresó, visiblemente emocionado. "Es un momento indescriptible".



La victoria de Suárez llega en un momento en el que el nuevo presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, hizo todo tipo de comentarios despectivos hacia los inmigrantes mexicanos y al país entero a la vez de prometer la construcción de un muro en la frontera.



La victoria de Suárez también fue la primera del fin de semana para la escudería Joe Gibbs Racing, que cuenta con dos pilotos que buscarán el campeonato de la Copa Sprint el domingo, Kyle Busch y Carl Edwards, en lo que es la categoría máximo de la competición automovilística reina en Estados Unidos.



"Como equipo, después de dos años, es asombroso estar donde estamos esta noche", declaró Joe Gibbs, el propietario de la escudería. "Esto será maravilloso para nuestro deporte. Es algo grande".



Gibbs alabó no sólo la gran clase de Suárez como piloto sino sus cualidades humanas, de gran persona y profesional que les dio a todos un ejemplo de responsabilidad y superación.



"Es sencillamente excepcional la labor que ha realizado durante todo el año con el equipo en todos los niveles de participación", subrayó Gibbs.



Fue apenas la tercera carrera ganada por Suárez, pero la más importante por razones que le permitieron conseguir al final el gran triunfo.



"Estaba todo en juego y el equipo hizo una labor excepcional por lo que el triunfo es de todos ellos", destacó Suárez. "Es una emoción especial la que siento por el triunfo que he podido darle a todo el equipo, a las personas que confiaron en mi, que me apoyaron a todos los mexicanos y a mi país".



Sadler, quien apostó a reemplazar dos neumáticos durante su última parada en boxes, finalizó tercero en la carrera y segundo en la temporada.



Suárez comenzó a competir con karts en México y se mudó a Carolina del Norte en su adolescencia, con el objetivo de llegar a la NASCAR en el nivel nacional.



Como autodidacta, aprendió inglés al mirar dibujos animados en la televisión estadounidense, y pasó por un programa de la NASCAR que promueve la diversidad racial entre los pilotos, hasta hacerse de una plaza en la escudería de Gibbs.



Es el primer piloto surgido del programa "Drive for Diversity" establecido por la NASCAR que obtiene un campeonato nacional.



Suárez ha triunfado en su segunda temporada con Gibbs, y se benefició cuando su compañero Jones, favorito para ganar el título, cayó en una mala racha durante la fase final de la competición.



"Ganar en Homestead y tener una gran cantidad de aficionados y personas de Latinoamérica, incluidos mis compatriotas mexicanos, es algo grandioso para mi", subrayó Suárez. "Además tengo a mi madre, mi padre y mi familia de Houston, mis amigos de Mexico y al compañero Coco con el que corrí cuando tenía 13 años".



Entre las muchas felicitaciones que Suárez recibió a través del Twitter estuvo la del piloto estadounidense Dale Earnhardt Jr. que alabó el gran trabajo que realizó Suárez y todo el equipo de Joe Gibbs Rancing.



"Daniel (Suárez) fue espectacular toda la temporada. Bien ganado y merecido el título", destacó Earnhardt Jr. en su Twitter./EFE